Букмекеры за год выделили около 21 миллиарда рублей на госпрограмму

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Отчисления Единого регулятора азартных игр на реализацию госпрограммы "Спорт России" в 2025 году составили около 21 миллиарда рублей, заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев по итогам заседания правительственной комиссии.

Согласно проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы, на реализацию госпрограммы "Спорт России" предусматривается 218,7 млрд рублей, что на 12,7% больше, чем в 2023-2025 годах.

Дмитрия Чернышенко. "В 2025 году 89 общероссийских спортивных федераций запланировали направить 23,6 млрд рублей собственных и привлеченных средств, прежде всего на проведение соревнований. Спортивные лиги ожидаемо вложат еще около 1 млрд. Ключевым источником внебюджетного финансирования остаются отчисления Единого регулятора азартных игр – около 21 млрд рублей. В связи с вступлением в силу закона о Российском спортивном фонде мы уточним и систематизируем данные федераций и лиг уже в 2026 году", - приводит слова Дегтярева пресс-служба вице-премьера РФ

"Мы выстроили более точный и прозрачный механизм оценки эффективности региональных руководителей в сфере физической культуры и спорта. Впервые Минспорт так глубоко погрузился в содержание региональных программ: в третьем квартале скорректированы 77 из них. Совместно с регионами мы усилили контроль за сроками строительства объектов, минимизировали риски недостижения показателей и утвердили планы по повышению удовлетворенности граждан условиями для занятий спортом", – отметил министр спорта.

"Более 60% граждан уже вовлечены в регулярные спортивные занятия. Все популярнее становятся некоторые виды спорта: плавание – прирост на 211 тысяч человек, спортивная борьба – 84 тысячи человек, а также баскетбол, шахматы и спортивный туризм. Динамично развивается наш традиционный вид спорта – самбо", - сказал Чернышенко.