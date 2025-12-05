Рейтинг@Mail.ru
Букмекеры за год выделили около 21 миллиарда рублей на госпрограмму - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/bukmekery-2059947489.html
Букмекеры за год выделили около 21 миллиарда рублей на госпрограмму
Букмекеры за год выделили около 21 миллиарда рублей на госпрограмму - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Букмекеры за год выделили около 21 миллиарда рублей на госпрограмму
Отчисления Единого регулятора азартных игр на реализацию госпрограммы "Спорт России" в 2025 году составили около 21 миллиарда рублей, заявил министр спорта РФ... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T07:12:00+03:00
2025-12-05T07:12:00+03:00
россия
самарская область
хабаровский край
михаил дегтярев
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989034391_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_0266ea7738bc2b3d33dc6202db443d46.jpg
/20250626/degtyarev-2025659025.html
https://ria.ru/20251203/gosduma-2059510347.html
россия
самарская область
хабаровский край
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989034391_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6be15739d6948c6038299dced978a66a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, самарская область, хабаровский край, михаил дегтярев, дмитрий чернышенко
Россия, Самарская область, Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Дмитрий Чернышенко
Букмекеры за год выделили около 21 миллиарда рублей на госпрограмму

Дегтярев: отчисления регулятора азартных игр составили 21 миллиард рублей

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Отчисления Единого регулятора азартных игр на реализацию госпрограммы "Спорт России" в 2025 году составили около 21 миллиарда рублей, заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев по итогам заседания правительственной комиссии.
Согласно проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы, на реализацию госпрограммы "Спорт России" предусматривается 218,7 млрд рублей, что на 12,7% больше, чем в 2023-2025 годах.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Дегтярев озвучил бюджет госпрограммы "Спорт России"
26 июня, 19:31
"В 2025 году 89 общероссийских спортивных федераций запланировали направить 23,6 млрд рублей собственных и привлеченных средств, прежде всего на проведение соревнований. Спортивные лиги ожидаемо вложат еще около 1 млрд. Ключевым источником внебюджетного финансирования остаются отчисления Единого регулятора азартных игр – около 21 млрд рублей. В связи с вступлением в силу закона о Российском спортивном фонде мы уточним и систематизируем данные федераций и лиг уже в 2026 году", - приводит слова Дегтярева пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Чернышенко и Дегтярев подвели итоги года, представив рейтинг регионов в сфере спорта. В первую десятку вошли Липецкая, Рязанская, Сахалинская, Тульская, Воронежская, Самарская области, Хабаровский край, Брянская, Калужская, Калининградская области.
"Мы выстроили более точный и прозрачный механизм оценки эффективности региональных руководителей в сфере физической культуры и спорта. Впервые Минспорт так глубоко погрузился в содержание региональных программ: в третьем квартале скорректированы 77 из них. Совместно с регионами мы усилили контроль за сроками строительства объектов, минимизировали риски недостижения показателей и утвердили планы по повышению удовлетворенности граждан условиями для занятий спортом", – отметил министр спорта.
"Более 60% граждан уже вовлечены в регулярные спортивные занятия. Все популярнее становятся некоторые виды спорта: плавание – прирост на 211 тысяч человек, спортивная борьба – 84 тысячи человек, а также баскетбол, шахматы и спортивный туризм. Динамично развивается наш традиционный вид спорта – самбо", - сказал Чернышенко.
Отмечается, что уровень обеспеченности спортивными сооружениями перед началом 2026 года составляет составляет порядка 63%, в регионы поставлены 315 площадок ГТО, создано 11 капитальных объектов, 92 "умные" спортивные площадки, 14 физкультурных комплексов открытого типа. Господдержку получили около 700 организаций, входящих в систему спортивной подготовки, для 300 спортивных школ приобретено спортивное оборудование и инвентарь.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Госдума отклонила законопроект об увеличении отчислений букмекеров
3 декабря, 14:25
 
РоссияСамарская областьХабаровский крайМихаил ДегтяревДмитрий Чернышенко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Ак Барс
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Северсталь
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Спартак Москва
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Оренбург
    1
    0
  • Хоккей
    3-й период
    Шанхайские Драконы
    Торпедо НН
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    1
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Брест
    Монако
    1
    0
  • Футбол
    05.12 23:00
    Лилль
    Марсель
  • Футбол
    05.12 23:15
    Бенфика
    Спортинг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала