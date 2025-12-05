Британия готова передать замороженные активы Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Лондон готов передать Киеву восемь миллиардов фунтов стерлингов из замороженных российских активов, но такого механизма пока не существует, пишеет газета Times.
«
"Нам нужен скоординированный план использования этих российских суверенных активов, чтобы не только поддержать Украину в краткосрочной перспективе, но и донести этот мощный сигнал до России", — приводит издание цитату главы Форин офиса Иветт Купер со встречи с коллегами из стран НАТО в среду.
Источник газеты в правительстве уточнил, что конкретный механизм разблокировки российских активов в Великобритании и их передачи Украине пока не создали.
После начала спецоперации ЕС и государства G7 заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис базируется в Бельгии.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование активов.
Речь идет о 140 миллиардах евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль Евросоюз перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.