Британия готова передать замороженные активы Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Лондон готов передать Киеву восемь миллиардов фунтов стерлингов из замороженных российских активов, но такого механизма пока не существует, Лондон готов передать Киеву восемь миллиардов фунтов стерлингов из замороженных российских активов, но такого механизма пока не существует, пишеет газета Times.

« "Нам нужен скоординированный план использования этих российских суверенных активов, чтобы не только поддержать Украину в краткосрочной перспективе, но и донести этот мощный сигнал до России", — приводит издание цитату главы Форин офиса Иветт Купер со встречи с коллегами из стран НАТО в среду.

Источник газеты в правительстве уточнил, что конкретный механизм разблокировки российских активов в Великобритании и их передачи Украине пока не создали.

После начала спецоперации ЕС и государства G7 заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис базируется в Бельгии.

Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование активов.

Речь идет о 140 миллиардах евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль Евросоюз перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.