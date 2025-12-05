Рейтинг@Mail.ru
03:53 05.12.2025 (обновлено: 11:06 05.12.2025)
Британия готова передать замороженные активы Украине, пишут СМИ
Британия готова передать замороженные активы Украине, пишут СМИ
Лондон готов передать Киеву восемь миллиардов фунтов стерлингов из замороженных российских активов, но такого механизма пока не существует, пишеет газета Times. РИА Новости, 05.12.2025
в мире, россия, украина, великобритания, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, нато, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО, Санкции в отношении России
Британия готова передать замороженные активы Украине, пишут СМИ

Times: Британия готова передать Украине 8 млрд фунтов из российских активов

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Лондон готов передать Киеву восемь миллиардов фунтов стерлингов из замороженных российских активов, но такого механизма пока не существует, пишеет газета Times.
"Нам нужен скоординированный план использования этих российских суверенных активов, чтобы не только поддержать Украину в краткосрочной перспективе, но и донести этот мощный сигнал до России", — приводит издание цитату главы Форин офиса Иветт Купер со встречи с коллегами из стран НАТО в среду.
Источник газеты в правительстве уточнил, что конкретный механизм разблокировки российских активов в Великобритании и их передачи Украине пока не создали.
После начала спецоперации ЕС и государства G7 заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис базируется в Бельгии.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Захарова назвала идею ЕС использовать российские активы неадекватной
Вчера, 15:07
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование активов.
Речь идет о 140 миллиардах евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль Евросоюз перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Кристин Лагард - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Глава ЕЦБ назвала натяжкой предложение ЕК использовать активы России
3 декабря, 23:01
 
