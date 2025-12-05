Рейтинг@Mail.ru
В США сделали необычное заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/brayen-2059979976.html
В США сделали необычное заявление об окончании конфликта на Украине
В США сделали необычное заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 05.12.2025
В США сделали необычное заявление об окончании конфликта на Украине
США не допустят ЕС до переговоров по Украине из-за безрассудства европейских политиков, написал бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T10:30:00+03:00
2025-12-05T10:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587629_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_2fccee104b97c14fb1387508d6ed2f8c.jpg
https://ria.ru/20251205/dizen-2059961020.html
https://ria.ru/20251205/zelenskiy-2059951293.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587629_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b9ec7d5880e155c8307e4269e8cc6b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Евросоюз, НАТО
В США сделали необычное заявление об окончании конфликта на Украине

Брайен: США не допустят ЕС до переговоров по Украине из-за его безрассудства

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. США не допустят ЕС до переговоров по Украине из-за безрассудства европейских политиков, написал бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack.

"Европейцы (и НАТО), скорее всего, не будут играть никакой роли в урегулировании, поскольку Вашингтон считает их обструкционистами и безрассудными политиками. США уже предпринимают шаги, чтобы избавиться от них, даже в том, что касается обмена конфиденциальной разведывательной информацией", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
На Западе раскрыли, на что решились в ЕС после встречи Путина и Уиткоффа
09:21
При этом в статье отмечается, что если Украина продолжит свое стремительное отступление, а Россия будет готовиться навязать условия побежденному режиму, Вашингтон захочет спасти то, что сможет, и постараться максимально улучшить конечный результат.

Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.

Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Зеленский сделал новое заявление о переговорах Путина и Уиткоффа
08:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала