Журова оценила шансы Большунова попасть на ОИ-2026

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Светлана Журова заявила РИА Новости, что несмотря на меры Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) против провокаций, российских лидеров, включая трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, на Олимпиаду-2026 все равно не допустят.

Ранее FIS опубликовала на своем официальном сайте документ, из которого следует, что в случае необходимости федерация будет расследовать любое дискриминационное поведение по отношению к российским и белорусским спортсменам.