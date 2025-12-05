Журова оценила шансы Большунова попасть на ОИ-2026

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Светлана Журова заявила РИА Новости, что несмотря на меры Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) против провокаций, российских лидеров, включая трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, на Олимпиаду-2026 все равно не допустят.
Ранее FIS опубликовала на своем официальном сайте документ, из которого следует, что в случае необходимости федерация будет расследовать любое дискриминационное поведение по отношению к российским и белорусским спортсменам.
"Насколько искренне FIS действует и хочет, чтобы мы там были - это другой вопрос, но это правда. Сейчас будут пресекать любые проявления, чтобы спортсмены не начали бойкотировать Игры. Тем более нужно понимать, что туда поедет минимальное количество спортсменов, если они успеют отобраться. Лидеров точно там не будет. Норвежцы точно не напряглись. Они будут сейчас молчать, и это самое правильное решение. Они понимают, что Большунова не допустят. Им зачем напрягаться сейчас", - сказала Журова.
Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS признала вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.