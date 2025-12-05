Рейтинг@Mail.ru
Журова оценила шансы Большунова попасть на ОИ-2026
Лыжные гонки
 
15:54 05.12.2025
Журова оценила шансы Большунова попасть на ОИ-2026
Журова оценила шансы Большунова попасть на ОИ-2026
Светлана Журова заявила РИА Новости, что несмотря на меры Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) против провокаций, российских лидеров,... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
лыжные гонки
спорт
светлана журова
александр большунов
спортивный арбитражный суд (cas)
спорт, светлана журова, александр большунов, спортивный арбитражный суд (cas)
Лыжные гонки, Спорт, Светлана Журова, Александр Большунов, Спортивный арбитражный суд (CAS)
Журова оценила шансы Большунова попасть на ОИ-2026

Журова: несмотря на меры FIS, Большунова на ОИ-2026 не допустят

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Светлана Журова заявила РИА Новости, что несмотря на меры Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) против провокаций, российских лидеров, включая трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, на Олимпиаду-2026 все равно не допустят.
Ранее FIS опубликовала на своем официальном сайте документ, из которого следует, что в случае необходимости федерация будет расследовать любое дискриминационное поведение по отношению к российским и белорусским спортсменам.
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
FIS будет пресекать любые проявления дискриминации в отношении россиян
Вчера, 19:29
"Насколько искренне FIS действует и хочет, чтобы мы там были - это другой вопрос, но это правда. Сейчас будут пресекать любые проявления, чтобы спортсмены не начали бойкотировать Игры. Тем более нужно понимать, что туда поедет минимальное количество спортсменов, если они успеют отобраться. Лидеров точно там не будет. Норвежцы точно не напряглись. Они будут сейчас молчать, и это самое правильное решение. Они понимают, что Большунова не допустят. Им зачем напрягаться сейчас", - сказала Журова.
Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS признала вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
Предсезонный сбор команды России по лыжным гонкам - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Член правления FIS ответил, есть ли Большунов среди нейтральных атлетов
2 декабря, 18:12
 
Лыжные гонкиСпортСветлана ЖуроваАлександр БольшуновСпортивный арбитражный суд (CAS)
 
