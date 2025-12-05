Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина - РИА Новости, 05.12.2025
10:25 05.12.2025
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина - РИА Новости, 05.12.2025
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина
Большинство (80,8%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 76,9% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, согласно результатам... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T10:25:00+03:00
2025-12-05T10:25:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
вциом
госдума рф
единая россия
политика
россия
Новости
россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия, политика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Единая Россия, Политика
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

ВЦИОМ: Путину доверяют 80,8% россиян

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Большинство (80,8%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 76,9% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, согласно результатам опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
Восемь из десяти (80,8%) опрошенных заявили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 14,5% респондентов. Кроме того, 76,9% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 12,7%.
Работу правительства России одобряют 47,8% опрошенных, не одобряют - 19%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 60,2% респондентов, 18% сказали, что не доверяют ему, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,1% россиян назвали "Единую Россию", 10,5% - ЛДПР, 9,5% - КПРФ, 8,4% - партию "Новые люди", 5,1% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 8,8% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24-30 ноября 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает, 1%.
В Индонезии назвали Путина президентом мечты
20 марта, 23:04
20 марта, 23:04
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинВЦИОМГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
