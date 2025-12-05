Рейтинг@Mail.ru
Шести украинским боевикам заочно предъявили обвинения в убийстве пленных - РИА Новости, 05.12.2025
10:22 05.12.2025
Шести украинским боевикам заочно предъявили обвинения в убийстве пленных
Шести украинским боевикам заочно предъявили обвинения в убийстве пленных - РИА Новости, 05.12.2025
Шести украинским боевикам заочно предъявили обвинения в убийстве пленных
Шести украинским боевикам заочно предъявлены обвинения в убийстве 14 пленных российских военнослужащих в Харьковской области в 2022 году, сообщили РИА Новости в
Шести украинским боевикам заочно предъявили обвинения в убийстве пленных

Шести боевикам ВСУ заочно предъявили обвинения в убийстве 14 пленных

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Шести украинским боевикам заочно предъявлены обвинения в убийстве 14 пленных российских военнослужащих в Харьковской области в 2022 году, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следствием собраны доказательства причастности украинских боевиков к убийству 14 пленных российских военнослужащих в Харьковской области в 2022 году. Обвинение заочно предъявлено С. Величко, К. Немичеву, В. Посохову, С. Янголенко, А. Янголенко и А. Субачеву. Все они объявлены в международный розыск", - говорится в сообщении.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Хакеры узнали имена боевиков ВСУ, причастных к атаке на российский танкер
2 декабря, 22:53
 
