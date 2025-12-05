https://ria.ru/20251205/boeviki-2059977272.html
Шести украинским боевикам заочно предъявили обвинения в убийстве пленных
Шести украинским боевикам заочно предъявлены обвинения в убийстве 14 пленных российских военнослужащих в Харьковской области в 2022 году, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 05.12.2025
