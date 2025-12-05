Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил прочные связи между бизнесом России и Индии
14:06 05.12.2025 (обновлено: 14:17 05.12.2025)
Путин отметил прочные связи между бизнесом России и Индии
Путин отметил прочные связи между бизнесом России и Индии
Прочные связи между бизнесом РФ и Индии служат надежной опорой отношений двух стран, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
Путин отметил прочные связи между бизнесом России и Индии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели
Владимир Путин и Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Прочные связи между бизнесом РФ и Индии служат надежной опорой отношений двух стран, заявил президент России Владимир Путин.
"Прочные и разветвленные связи между российским и индийским бизнесом служат одной из самых надежных опор отношений особо привилегированного стратегического партнерства двух стран", - сказал Путин на пленарном заседании Российско-Индийского форума импортеров.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Моди рассказал об отношениях России и Индии
Россия Индия Владимир Путин Визит Путина в Индию — 2025
 
 
