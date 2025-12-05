https://ria.ru/20251205/biznes-2060072653.html
Путин отметил прочные связи между бизнесом России и Индии
Путин отметил прочные связи между бизнесом России и Индии - РИА Новости, 05.12.2025
Путин отметил прочные связи между бизнесом России и Индии
Прочные связи между бизнесом РФ и Индии служат надежной опорой отношений двух стран, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
