Метеля победила в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске
Биатлон
 
10:26 05.12.2025 (обновлено: 10:30 05.12.2025)
Метеля победила в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске
Метеля победила в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Метеля победила в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске
Российская биатлонистка Виктория Метеля одержала победу в масс-старте на 12,5 км на этапе Кубка Содружества, который проходит в Ханты-Мансийске. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
спорт, ханты-мансийск, анастасия гришина, кристина резцова
Биатлон, Спорт, Ханты-Мансийск, Анастасия Гришина, Кристина Резцова
Метеля победила в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске

Метеля выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБиатлон. Первый этап Альфа-Банк Кубка России. Женщины. Спринт
Биатлон. Первый этап Альфа-Банк Кубка России. Женщины. Спринт - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российская биатлонистка Виктория Метеля одержала победу в масс-старте на 12,5 км на этапе Кубка Содружества, который проходит в Ханты-Мансийске.
Метеля показала результат 29 минут 36 секунд, допустив два промаха. Второй стала Анастасия Гришина (отставание - 9,2 секунды; 2 промаха), третье место заняла Кристина Резцова (+15,5; 2 промаха).
Позднее в пятницу пройдет мужской масс-старт. Второй этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске продлится до 6 декабря.
Биатлон
 
