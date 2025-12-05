https://ria.ru/20251205/biatlon-2059979145.html
Метеля победила в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске
Метеля победила в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске
Российская биатлонистка Виктория Метеля одержала победу в масс-старте на 12,5 км на этапе Кубка Содружества, который проходит в Ханты-Мансийске. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
ханты-мансийск
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российская биатлонистка Виктория Метеля одержала победу в масс-старте на 12,5 км на этапе Кубка Содружества, который проходит в Ханты-Мансийске.
Метеля показала результат 29 минут 36 секунд, допустив два промаха. Второй стала Анастасия Гришина (отставание - 9,2 секунды; 2 промаха), третье место заняла Кристина Резцова (+15,5; 2 промаха).
Позднее в пятницу пройдет мужской масс-старт. Второй этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске продлится до 6 декабря.