"Барселона" продлила контракт с Эриком Гарсией
Футбол
 
13:35 05.12.2025
"Барселона" продлила контракт с Эриком Гарсией
"Барселона" продлила контракт с Эриком Гарсией - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
"Барселона" продлила контракт с Эриком Гарсией
Испанский защитник Эрик Гарсия продлил контракт с "Барселоной", сообщается в аккаунте футбольного клуба в соцсети X. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
"Барселона" продлила контракт с Эриком Гарсией

"Барселона" продлила контракт с Эриком Гарсией до 2031 года

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Испанский защитник Эрик Гарсия продлил контракт с "Барселоной", сообщается в аккаунте футбольного клуба в соцсети X.
Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до 2031 года.
Гарсия - воспитанник "Барселоны", он сыграл 135 матчей за основную команду и забил семь мячей. В составе каталонцев защитник выиграл два чемпионата и Суперкубка Испании, а также один Кубок страны. В активе Гарсии 19 матчей за сборную Испании.
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико" в Ла Лиге
3 декабря, 01:08
 
