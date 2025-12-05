https://ria.ru/20251205/barselona-2060060273.html
"Барселона" продлила контракт с Эриком Гарсией
"Барселона" продлила контракт с Эриком Гарсией
"Барселона" продлила контракт с Эриком Гарсией
Испанский защитник Эрик Гарсия продлил контракт с "Барселоной", сообщается в аккаунте футбольного клуба в соцсети X. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
"Барселона" продлила контракт с Эриком Гарсией до 2031 года