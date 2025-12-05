В WADA утвердили нового главу Международного агентства допинг-тестирования

В пятницу в Пусане (Южная Корея) прошел исполком WADA и заседание совета учредителей агентства.

"Представитель Швейцарии Жак Антенен заменит Валери Фурнейрон во главе Международного агентства тестирования", - заявил Ниггли на заседании совета учредителей WADA в Пусане.

Антенен работал в WADA с 2018 по 2023 год в качестве старшего аудитора департамента разведки и расследований, также занимал должность начальника полиции швейцарского кантона Во.