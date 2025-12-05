Рейтинг@Mail.ru
В WADA утвердили нового главу Международного агентства допинг-тестирования
08:36 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/antenen-2059953955.html
В WADA утвердили нового главу Международного агентства допинг-тестирования
В WADA утвердили нового главу Международного агентства допинг-тестирования - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
В WADA утвердили нового главу Международного агентства допинг-тестирования
Швейцарец Жак Антенен сменит француженку Валери Фурнейрон на посту председателя правления Международного агентства допинг-тестирования (ITA), сообщил... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T08:36:00+03:00
2025-12-05T08:36:00+03:00
В WADA утвердили нового главу Международного агентства допинг-тестирования

В WADA утвердили Антенена главой Международного агентства допинг-тестирования

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник в Национальной антидопинговой лаборатории
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Швейцарец Жак Антенен сменит француженку Валери Фурнейрон на посту председателя правления Международного агентства допинг-тестирования (ITA), сообщил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.
В пятницу в Пусане (Южная Корея) прошел исполком WADA и заседание совета учредителей агентства.
"Представитель Швейцарии Жак Антенен заменит Валери Фурнейрон во главе Международного агентства тестирования", - заявил Ниггли на заседании совета учредителей WADA в Пусане.
Антенен работал в WADA с 2018 по 2023 год в качестве старшего аудитора департамента разведки и расследований, также занимал должность начальника полиции швейцарского кантона Во.
Лекарственный препарат мельдоний, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством - РИА Новости, 1920, 12.05.2016
Фурнейрон: история с мельдонием - хороший урок для WADA
12 мая 2016, 16:49
 
Спорт Валери Фурнейрон Оливье Ниггли Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
 
