Рейтинг@Mail.ru
На Алтае пациенту удалили зубы вместо опухоли - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/altaj-2059961793.html
На Алтае пациенту удалили зубы вместо опухоли
На Алтае пациенту удалили зубы вместо опухоли - РИА Новости, 05.12.2025
На Алтае пациенту удалили зубы вместо опухоли
Профильные эксперты рассмотрят случай, когда пациенту во время операции удалили зубы вместо опухоли в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T09:24:00+03:00
2025-12-05T09:24:00+03:00
здоровье - общество
алтайский край
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_0:95:1921:1175_1920x0_80_0_0_f36ed88586b9b00fb73ab94448579aa9.jpg
https://ria.ru/20251002/glavvrach--2045803729.html
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_79:0:1784:1279_1920x0_80_0_0_02831d0ef26be8732bd3969f663415b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, алтайский край, происшествия
Здоровье - Общество, Алтайский край, Происшествия
На Алтае пациенту удалили зубы вместо опухоли

В Алтайском крае пациенту вместо операции на опухоли в лимфоузле удалили зубы

© Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Pixabay / marionbrun
Врачи во время операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАРНАУЛ, 5 дек - РИА Новости. Профильные эксперты рассмотрят случай, когда пациенту во время операции удалили зубы вместо опухоли в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
Информация об инциденте ранее появилась в соцсетях. Сообщалось, что мужчина лег на плановую операцию по удалению опухоли в лимфоузле, а очнулся без нескольких зубов. Родственники пострадавшего предполагают, что хирург мог перепутать мужчину с другим пациентом.
"В настоящее время министерством здравоохранения запрошена медицинская документация, объяснительные специалистов, участвовавших в оказании помощи. Случай будет рассмотрен с привлечением профильных экспертов. По результатам будет дана оценка оказанию помощи и приняты организационные меры", - рассказали в краевом Минздраве.
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Главврач онкодиспансера, где женщине удалили здоровую почку, уволилась
2 октября, 11:24
 
Здоровье - ОбществоАлтайский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала