На Алтае пациенту удалили зубы вместо опухоли

БАРНАУЛ, 5 дек - РИА Новости. Профильные эксперты рассмотрят случай, когда пациенту во время операции удалили зубы вместо опухоли в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

Информация об инциденте ранее появилась в соцсетях. Сообщалось, что мужчина лег на плановую операцию по удалению опухоли в лимфоузле, а очнулся без нескольких зубов. Родственники пострадавшего предполагают, что хирург мог перепутать мужчину с другим пациентом.