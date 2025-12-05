https://ria.ru/20251205/altaj-2059961793.html
На Алтае пациенту удалили зубы вместо опухоли
На Алтае пациенту удалили зубы вместо опухоли - РИА Новости, 05.12.2025
На Алтае пациенту удалили зубы вместо опухоли
Профильные эксперты рассмотрят случай, когда пациенту во время операции удалили зубы вместо опухоли в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 05.12.2025
На Алтае пациенту удалили зубы вместо опухоли
В Алтайском крае пациенту вместо операции на опухоли в лимфоузле удалили зубы
БАРНАУЛ, 5 дек - РИА Новости. Профильные эксперты рассмотрят случай, когда пациенту во время операции удалили зубы вместо опухоли в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
Информация об инциденте ранее появилась в соцсетях. Сообщалось, что мужчина лег на плановую операцию по удалению опухоли в лимфоузле, а очнулся без нескольких зубов. Родственники пострадавшего предполагают, что хирург мог перепутать мужчину с другим пациентом.
"В настоящее время министерством здравоохранения запрошена медицинская документация, объяснительные специалистов, участвовавших в оказании помощи. Случай будет рассмотрен с привлечением профильных экспертов. По результатам будет дана оценка оказанию помощи и приняты организационные меры", - рассказали в краевом Минздраве.