FT: в ЕС встревожены, что переговоры России и США затронули тему активов
10:15 05.12.2025 (обновлено: 11:12 05.12.2025)
FT: в ЕС встревожены, что переговоры России и США затронули тему активов
Канцлера ФРГ Фридриха Мерца и других лидеров ЕС встревожило, что на недавней встрече России и США в Кремле обсуждали замороженные активы, пишет Financial Times. РИА Новости, 05.12.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Канцлера ФРГ Фридриха Мерца и других лидеров ЕС встревожило, что на недавней встрече России и США в Кремле обсуждали замороженные активы, пишет Financial Times.
«
"Мерц и другие европейские лидеры, которые не были допущены к переговорам между США и Россией, были встревожены, обнаружив, что обсуждения напрямую касались российских суверенных активов, находящихся в Европе", — сказали газете несколько источников.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Евродепутаты считают решение ЕЦБ по активам России пощечиной фон дер Ляйен
2 декабря, 16:20
Издание напомнило, что в пятницу Мерц планирует встретиться в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером и обсудить использование российских средств для помощи Украине. По данным FT, переговоры в Москве заставили европейцев поторопиться для решения этого вопроса.
В то же время Германия опасается, что на страну ляжет большая часть расходов по поставкам вооружения Киеву.
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Мы запретим". ЕК выступила с новым предложением по активам России
3 декабря, 17:27
"Мерц поддерживает предложение и применение чрезвычайных полномочий в рамках статьи 122 (Договора о ЕС. — Прим. ред.), даже если Бельгия продолжит выступать против", — говорится в материале.

В пятницу газета Brussels Times писала, что парламент Бельгии единодушно поддержал премьер-министра Барта де Вевера, который ожидает давления европейских лидеров из-за отказа использовать российские активы для кредита Украине.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Заплатят наши внуки". Европу поставили перед фактом из-за России
22 ноября, 08:00

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ узнали о планах США по замороженным российским активам
2 декабря, 11:23
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.

В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Европа — против: Мерцу и Макрону слишком важно продолжение войны
25 ноября, 08:00
 
