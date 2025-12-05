Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

FT: в ЕС встревожены, что переговоры России и США затронули тему активов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Канцлера ФРГ Фридриха Мерца и других лидеров ЕС встревожило, что на недавней встрече России и США в Кремле обсуждали замороженные активы, Канцлера ФРГ Фридриха Мерца и других лидеров ЕС встревожило, что на недавней встрече России и США в Кремле обсуждали замороженные активы, пишет Financial Times.

« "Мерц и другие европейские лидеры, которые не были допущены к переговорам между США и Россией, были встревожены, обнаружив, что обсуждения напрямую касались российских суверенных активов, находящихся в Европе", — сказали газете несколько источников.

Издание напомнило, что в пятницу Мерц планирует встретиться в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером и обсудить использование российских средств для помощи Украине. По данным FT, переговоры в Москве заставили европейцев поторопиться для решения этого вопроса.

В то же время Германия опасается, что на страну ляжет большая часть расходов по поставкам вооружения Киеву.

"Мерц поддерживает предложение и применение чрезвычайных полномочий в рамках статьи 122 (Договора о ЕС. — Прим. ред.), даже если Бельгия продолжит выступать против", — говорится в материале.

В пятницу газета Brussels Times писала, что парламент Бельгии единодушно поддержал премьер-министра Барта де Вевера, который ожидает давления европейских лидеров из-за отказа использовать российские активы для кредита Украине.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов . Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.

Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.