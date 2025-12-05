Системы первого блока АЭС "Аккую" пройдут комплекс контрольных операций

СТАМБУЛ, 5 дек - РИА Новости. Пусконаладочные работы активно идут на первом энергоблоке АЭС "Аккую" в Турции, все системы блока проходят комплекс контрольных операций, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар".
"Основные ресурсы сосредоточены на первом энергоблоке, где активно идут пусконаладочные работы. Все системы блока проходят комплекс контрольных операций. Основные общестроительные работы на энергоблоке завершены. Параллельно завершается сооружение и наладка оборудования в других зданиях первого пускового комплекса. Также мы поэтапно вводим в строй объекты электрической инфраструктуры АЭС "Аккую". Работы разных этапов ведутся на объектах четырех энергоблоков", - говорится в предоставленном пресс-службой комментарии первого заместителя генерального директора - технического директора АО "Аккую Нуклеар" Андрея Жукова.
Он отметил, что специалисты последовательно движутся вперед, продолжая работы в соответствии с требованиями проекта.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").