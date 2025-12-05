https://ria.ru/20251205/aeroport-2059950364.html
В аэропорту Махачкалы ввели временные ограничения
В аэропорту Махачкалы ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Махачкалы ("Уйташ"), сообщает Росавиация. РИА Новости, 05.12.2025
