В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщает Росавиация. РИА Новости, 05.12.2025
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения на прием рейсов