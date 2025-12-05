https://ria.ru/20251205/aeroport-2059930569.html
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения - РИА Новости, 05.12.2025
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T02:41:00+03:00
2025-12-05T02:41:00+03:00
2025-12-05T02:41:00+03:00
пенза
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139910/99/1399109926_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_7e92016e74e4e0a71dec69f432ab0794.jpg
https://ria.ru/20251205/aeroport-2059930183.html
пенза
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139910/99/1399109926_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_2ce8aa45472d2eb4081e32d40eceef49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенза, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Пенза, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения
В аэропорту Пензы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов