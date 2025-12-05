Рейтинг@Mail.ru
Бойцу Исмаилову грозит до трех лет тюрьмы, сообщил юрист - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
18:00 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/advokat-2060178248.html
Бойцу Исмаилову грозит до трех лет тюрьмы, сообщил юрист
Бойцу Исмаилову грозит до трех лет тюрьмы, сообщил юрист - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Бойцу Исмаилову грозит до трех лет тюрьмы, сообщил юрист
Адвокат Юрий Бушманов сообщил РИА Новости, что за инцидент с памятником бойцу смешанных единоборств (ММА) Зауру Исмаилову может грозить наказание вплоть до трех РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T18:00:00+03:00
2025-12-05T18:00:00+03:00
единоборства
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060144133_0:270:890:770_1920x0_80_0_0_dac9d18c43efba8e4b72946b5a9a879b.jpg
/20251205/chimaev-2059955003.html
россия
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060144133_0:187:890:854_1920x0_80_0_0_7d000d09fbc1bc1b9a59c586516ec046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), спорт
Единоборства, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Спорт
Бойцу Исмаилову грозит до трех лет тюрьмы, сообщил юрист

Адвокат Бушманов: за инцидент с памятником Исмаилову грозит до 3 лет тюрьмы

© соцсети ИсмаиловаБоец ММА Заур Исмаилов
Боец ММА Заур Исмаилов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© соцсети Исмаилова
Боец ММА Заур Исмаилов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Адвокат Юрий Бушманов сообщил РИА Новости, что за инцидент с памятником бойцу смешанных единоборств (ММА) Зауру Исмаилову может грозить наказание вплоть до трех лет лишения свободы.
Ранее Исмаилов опубликовал в Instagram* видео "спарринга" с памятником ветеранам МЧС в Москве. На нем боец ММА имитирует серию ударов руками и ногами по статуе ребенка в сквере Дмитрия Михайлика в Москве. Столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела об осквернении памятника.
"Закон рассматривает такие действия как преступление против памяти защитников Отечества и наказывает по статье 243.4 УК РФ. За это предусмотрен штраф до 3 миллионов рублей, принудительные работы до трех лет или лишение свободы на тот же срок. Конкретное наказание зависит от обстоятельств: суд учитывает характер поступка, мотивы, личность нарушителя и наличие раскаяния. Высокий общественный резонанс может привести к более строгому наказанию", - сказал Бушманов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Хамзат Чимаев - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Чимаев пригласил Дурова в свой угол на следующий бой
08:45
 
ЕдиноборстваРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Ак Барс
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Северсталь
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Спартак Москва
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Оренбург
    1
    0
  • Хоккей
    3-й период
    Шанхайские Драконы
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    1
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Брест
    Монако
    1
    0
  • Футбол
    05.12 23:00
    Лилль
    Марсель
  • Футбол
    05.12 23:15
    Бенфика
    Спортинг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала