Бойцу Исмаилову грозит до трех лет тюрьмы, сообщил юрист

"Закон рассматривает такие действия как преступление против памяти защитников Отечества и наказывает по статье 243.4 УК РФ. За это предусмотрен штраф до 3 миллионов рублей, принудительные работы до трех лет или лишение свободы на тот же срок. Конкретное наказание зависит от обстоятельств: суд учитывает характер поступка, мотивы, личность нарушителя и наличие раскаяния. Высокий общественный резонанс может привести к более строгому наказанию", - сказал Бушманов.