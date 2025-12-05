https://ria.ru/20251205/advokat-2060178248.html
Бойцу Исмаилову грозит до трех лет тюрьмы, сообщил юрист
Бойцу Исмаилову грозит до трех лет тюрьмы, сообщил юрист
Адвокат Юрий Бушманов сообщил РИА Новости, что за инцидент с памятником бойцу смешанных единоборств (ММА) Зауру Исмаилову может грозить наказание вплоть до трех РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Бойцу Исмаилову грозит до трех лет тюрьмы, сообщил юрист
Адвокат Бушманов: за инцидент с памятником Исмаилову грозит до 3 лет тюрьмы