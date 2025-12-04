Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд оставил в силе приговор Никите Журавелю
15:37 04.12.2025
Верховный суд оставил в силе приговор Никите Журавелю
Верховный суд оставил в силе приговор Никите Журавелю
Верховный суд РФ оставил в силе приговор сжегшему Коран и осуждённому за госизмену Никите Журавелю, сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости, 04.12.2025
происшествия, россия, волгоград, никита журавель, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Волгоград, Никита Журавель, Генеральная прокуратура РФ
Верховный суд оставил в силе приговор Никите Журавелю

Верховный суд оставил в силе приговор осужденному за госизмену Никите Журавелю

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкНикита Журавель на заседании по делу о сожжении Корана у Соборной мечети в центральном районном суде Волгограда
Никита Журавель на заседании по делу о сожжении Корана у Соборной мечети в центральном районном суде Волгограда - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Никита Журавель на заседании по делу о сожжении Корана у Соборной мечети в центральном районном суде Волгограда. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ оставил в силе приговор сжегшему Коран и осуждённому за госизмену Никите Журавелю, сообщили в пресс-службе суда.
"Коллегия по уголовным делам, рассмотрев кассационную жалобу, не нашла оснований для изменения приговора", - сказали в пресс-службе.
Волгоградский областной суд 25 ноября 2024 года назначил Журавелю 14 лет колонии строгого режима с учетом первого приговора по делу о сожжении Корана. Третий апелляционный суд в апреле признал приговор законным.
Как ранее отмечала Генпрокуратура, в марте 2023 года Журавель по собственной инициативе связался с представителями украинской службы безопасности и предложил сотрудничество. Он переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил военную технику, а также передал данные о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.
