Верховный суд оставил в силе приговор Никите Журавелю

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ оставил в силе приговор сжегшему Коран и осуждённому за госизмену Никите Журавелю, сообщили в пресс-службе суда.
"Коллегия по уголовным делам, рассмотрев кассационную жалобу, не нашла оснований для изменения приговора", - сказали в пресс-службе.
Волгоградский областной суд 25 ноября 2024 года назначил Журавелю 14 лет колонии строгого режима с учетом первого приговора по делу о сожжении Корана. Третий апелляционный суд в апреле признал приговор законным.
Как ранее отмечала Генпрокуратура, в марте 2023 года Журавель по собственной инициативе связался с представителями украинской службы безопасности и предложил сотрудничество. Он переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил военную технику, а также передал данные о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.
26 ноября 2024, 12:11