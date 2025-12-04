Рейтинг@Mail.ru
Главы США, Канады и Мексики примут участие в жеребьевке ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:11 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/zherebevka-2059905954.html
Главы США, Канады и Мексики примут участие в жеребьевке ЧМ-2026
Главы США, Канады и Мексики примут участие в жеребьевке ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Главы США, Канады и Мексики примут участие в жеребьевке ЧМ-2026
Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердили свое участие в жеребьевке финальной части... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T21:11:00+03:00
2025-12-04T21:11:00+03:00
футбол
в мире
сша
канада
мексика
рио фердинанд
том брэди
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057329301_141:0:2876:1538_1920x0_80_0_0_694f4631d11cbbd46a88d0449d8655db.jpg
/20251204/zherebevka-2059677299.html
сша
канада
мексика
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057329301_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_3a18e05ed8b409a25106b8835d972f6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
в мире, сша, канада, мексика, рио фердинанд, том брэди, дональд трамп, международная федерация футбола (фифа), марк карни, клаудия шейнбаум
Футбол, В мире, США, Канада, Мексика, Рио Фердинанд, Том Брэди, Дональд Трамп, Международная федерация футбола (ФИФА), Марк Карни, Клаудия Шейнбаум
Главы США, Канады и Мексики примут участие в жеребьевке ЧМ-2026

Главы США, Канады и Мексики подтвердили свое участие в жеребьевке ЧМ-2026

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами на лужайке Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами на лужайке Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердили свое участие в жеребьевке финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Жеребьевка состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что проводить жеребьевку будет экс-капитан сборной Англии по футболу Рио Фердинанд и телеведущая Саманта Джонсон. Ассистентами для распределения национальных команд по группам станут четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки, четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил, семикратный победитель Супербоула Том Брэди и бейсболист Аарон Джадж.
Предстоящий чемпионат мира станет первым, который примут три государства: США, Канада и Мексика. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года. Также в турнире впервые примут участие 48 стран, которые в процессе жеребьевки будут разделены на 12 групп по четыре команды.
Уэйн Гретцки - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Уэйн Гретцки и Шакил О'Нил примут участие в жеребьевке ЧМ-2026
Вчера, 06:44
 
ФутболВ миреСШАКанадаМексикаРио ФердинандТом БрэдиДональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)Марк КарниКлаудия Шейнбаум
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Локомотив
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    СКА
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Сочи
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Парма
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Вест Хэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала