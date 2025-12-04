https://ria.ru/20251204/zherebevka-2059905954.html
Главы США, Канады и Мексики примут участие в жеребьевке ЧМ-2026
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердили свое участие в жеребьевке финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Жеребьевка состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что проводить жеребьевку будет экс-капитан сборной Англии по футболу Рио Фердинанд и телеведущая Саманта Джонсон. Ассистентами для распределения национальных команд по группам станут четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки, четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил, семикратный победитель Супербоула Том Брэди и бейсболист Аарон Джадж.
Предстоящий чемпионат мира станет первым, который примут три государства: США, Канада и Мексика. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года. Также в турнире впервые примут участие 48 стран, которые в процессе жеребьевки будут разделены на 12 групп по четыре команды.