Главы США, Канады и Мексики примут участие в жеребьевке ЧМ-2026

© AP Photo / Jose Luis Magana Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами на лужайке Белого дома в Вашингтоне

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердили свое участие в жеребьевке финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Жеребьевка состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что проводить жеребьевку будет экс-капитан сборной Англии по футболу Рио Фердинанд и телеведущая Саманта Джонсон. Ассистентами для распределения национальных команд по группам станут четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки, четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил, семикратный победитель Супербоула Том Брэди и бейсболист Аарон Джадж.