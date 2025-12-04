У северных Курил произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано утром в четверг вблизи северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По ее информации, подземный толчок могли ощутить в Северо-Курильске силой 3-4 балла. Тревога цунами не объявлялась.