https://ria.ru/20251204/zemletryasenie-2059664736.html
У северных Курил произошло землетрясение
У северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 04.12.2025
У северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано утром в четверг вблизи северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T02:08:00+03:00
2025-12-04T02:08:00+03:00
2025-12-04T02:08:00+03:00
северо-курильск
тихий океан
парамушир
елена семенова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004588795_0:548:2061:1707_1920x0_80_0_0_204ce7bd1d39faded5961cbdb204dcad.jpg
https://ria.ru/20251203/kamchatka-2059399379.html
северо-курильск
тихий океан
парамушир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004588795_0:501:2061:2047_1920x0_80_0_0_0d2cedb4a8fd260bd548a2f362032ddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова
Северо-Курильск, Тихий океан, Парамушир, Елена Семенова
У северных Курил произошло землетрясение
РИА Новости: у северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6