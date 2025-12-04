https://ria.ru/20251204/zemletrjasenie-2059724673.html
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6 - РИА Новости, 04.12.2025
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6
Землетрясение магнитудой 6 произошло в четверг в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР на северо-западе страны, сообщает Центральное телевидение Китая со... РИА Новости, 04.12.2025
в мире
синьцзян-уйгурский автономный район
китай
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6
На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6