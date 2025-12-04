В Китае произошло землетрясение магнитудой 6

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6 произошло в четверг в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР на северо-западе страны, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на китайский сейсмологический центр.