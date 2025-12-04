https://ria.ru/20251204/zelensky-2059660398.html
Влияние Европы на Зеленского лишь усиливается, заявил Мирошник
Влияние Европы на Зеленского лишь усиливается, заявил Мирошник
Зависимость Владимира Зеленского от Лондона, Берлина и Парижа, подтолкнувших киевский режим к отказу от продолжения переговоров с РФ в Стамбуле, сейчас лишь... РИА Новости, 04.12.2025
Мирошник: влияние Лондона, Парижа и Берлина на Зеленского лишь усиливается