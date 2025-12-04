Рейтинг@Mail.ru
Влияние Европы на Зеленского лишь усиливается, заявил Мирошник - РИА Новости, 04.12.2025
01:07 04.12.2025
Влияние Европы на Зеленского лишь усиливается, заявил Мирошник
2025-12-04T01:07:00+03:00
2025-12-04T01:07:00+03:00
Россия, Европа, Лондон, Владимир Зеленский, Родион Мирошник
© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Зависимость Владимира Зеленского от Лондона, Берлина и Парижа, подтолкнувших киевский режим к отказу от продолжения переговоров с РФ в Стамбуле, сейчас лишь усилилась, считает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Еще в июле украинская делегация получила российские предложения, ушла и не вернулась. Это тоже было сделано не без участия европейцев. Сейчас позиция "евротройки" не поменялась, а зависимость Зеленского от европейцев и британцев только увеличилась", - сказал он газете "Известия".
Как отметил Мирошник, для Запада принципиально важно продолжение конфликта с РФ, а ситуацию "на земле" и потери украинской стороны они игнорируют.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
ГУР может готовить заговор против Зеленского, считают российские силовики
Вчера, 22:56
 
