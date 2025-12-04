МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Зависимость Владимира Зеленского от Лондона, Берлина и Парижа, подтолкнувших киевский режим к отказу от продолжения переговоров с РФ в Стамбуле, сейчас лишь усилилась, считает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.