Защита Лурье предлагала Долиной мировое соглашение, рассказала адвокат

"На предварительном судебном заседании мы предложили Долиной заключить мировое соглашение, по условиям которого право собственности на квартиру возвращается ей, а Долина возвращает Лурье уплаченные за квартиру деньги", — сказала она.

По этому делу задержали четырех человек, в конце минувшего ноября Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.