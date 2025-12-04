Защита Лурье предлагала Долиной мировое соглашение, рассказала адвокат

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Защита Полины Лурье предлагала Ларисе Долиной заключить мировое соглашение, рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.
«
"На предварительном судебном заседании мы предложили Долиной заключить мировое соглашение, по условиям которого право собственности на квартиру возвращается ей, а Долина возвращает Лурье уплаченные за квартиру деньги", — сказала она.
Но сторона Долиной отвергла соглашение, добавила адвокат.
Лариса Долина летом прошлого года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали певицу в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По этому делу задержали четырех человек, в конце минувшего ноября Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Наряду с этим Долина оспорила сделку о продаже квартиры, а Хамовнический районный суд Москвы в марте удовлетворил ее иск. В результате Лурье осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого Лурье обратилась в Верховный суд.