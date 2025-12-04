Рейтинг@Mail.ru
Защита Лурье предлагала Долиной мировое соглашение, рассказала адвокат - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 04.12.2025 (обновлено: 15:50 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/zaschita-2059755502.html
Защита Лурье предлагала Долиной мировое соглашение, рассказала адвокат
Защита Лурье предлагала Долиной мировое соглашение, рассказала адвокат - РИА Новости, 04.12.2025
Защита Лурье предлагала Долиной мировое соглашение, рассказала адвокат
Защита Полины Лурье предлагала Ларисе Долиной заключить мировое соглашение, рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:18:00+03:00
2025-12-04T15:50:00+03:00
жилье
москва
россия
лариса долина
сделки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853340410_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a873604ab07357d957a9a702a028961.jpg
https://ria.ru/20251202/sud-2059323911.html
https://ria.ru/20251201/dolina-2059000992.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853340410_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_305cf7684dac5aa9bf0cb4b72303bb70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, москва, россия, лариса долина, сделки
Жилье, Москва, Россия, Лариса Долина, Сделки
Защита Лурье предлагала Долиной мировое соглашение, рассказала адвокат

Адвокат Свириденко заявила об отказе Долиной от мирового соглашения

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Защита Полины Лурье предлагала Ларисе Долиной заключить мировое соглашение, рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.
«

"На предварительном судебном заседании мы предложили Долиной заключить мировое соглашение, по условиям которого право собственности на квартиру возвращается ей, а Долина возвращает Лурье уплаченные за квартиру деньги", — сказала она.

Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Источник рассказал о процессе по делу Долиной
2 декабря, 18:36
Но сторона Долиной отвергла соглашение, добавила адвокат.
Лариса Долина летом прошлого года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали певицу в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По этому делу задержали четырех человек, в конце минувшего ноября Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Наряду с этим Долина оспорила сделку о продаже квартиры, а Хамовнический районный суд Москвы в марте удовлетворил ее иск. В результате Лурье осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого Лурье обратилась в Верховный суд.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Эффект Долиной": чем обернулось громкое решение суда для самой певицы
1 декабря, 18:30
 
ЖильеМоскваРоссияЛариса ДолинаСделки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала