Запад загнал себя в тупиковые ситуации по многим направлениям, заявил Путин
Запад загнал себя в тупиковые ситуации по многим направлениям, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Запад загнал себя в тупиковые ситуации по многим направлениям, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что западное сообщество сейчас можно только пожалеть, они загнали себя в тупиковые ситуации по многим направлениям. РИА Новости, 04.12.2025
