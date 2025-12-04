https://ria.ru/20251204/zapad-2059880722.html
Путин обвинил Запад в развязывании войны против России
Путин обвинил Запад в развязывании войны против России - РИА Новости, 04.12.2025
Путин обвинил Запад в развязывании войны против России
Страны Запада развязали войну против России, используя украинских националистов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
в мире
владимир путин
мирный план сша по украине
россия
россия
2025
