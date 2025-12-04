Парламент Кубани принял закон о новом краевом бюджете на три года

КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Парламентарии Краснодарского края приняли во втором чтении закон о краевом бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в ходе 71-й пленарной сессии законодательного собрания региона.

Таблицу поправок к документу коллегам представил председатель профильного комитета Иван Артеменко. Поправками предусматривается увеличение доходов и расходов краевого бюджета в связи с изменением объема федеральных безвозмездных поступлений, утвержденных Краснодарскому краю. С их учетом доходная часть бюджета на очередной финансовый год составит 547,9 миллиарда рублей, с ростом к первому чтению на 3,4 миллиарда рублей. Общий объем расходов на очередной год увеличится относительно утвержденного в первом чтении на 5,1 миллиарда и составит 552,1 миллиарда рублей.

Расходы на социально-культурную сферу в 2026 году с учетом дополнительных и перераспределенных средств вырастут на 13,5 миллиарда рублей и составят 382,6 миллиарда рублей. На реализацию 28 государственных программ края в 2026 году будет направлено 522,6 миллиарда рублей. При этом относительно первого чтения программные расходы поправками увеличены на 15 миллиардов рублей.

Глава региона Вениамин Кондратьев, комментируя принятое решение, отметил, что в условиях новых вызовов бюджет региона должен быть "сбалансированным и честным", а в подходах к его формированию не должно быть необоснованных обещаний. При этом главная задача властей сегодня – сохранение работающей экономики.

Председатель заксобрания Юрий Бурлачко в свою очередь отметил, что параметры бюджета оптимальны в тех условиях, в которых сейчас находится регион, заложено увеличение финансирования по основным направлениям социальной политики и реального сектора экономики. При формировании краевого бюджета, по его словам, использовался сбалансированный подход к распределению бюджетных ассигнований, что, по самым оптимистичным прогнозам, даст возможность не только сохранить положительную динамику по ряду ключевых показателей, но и улучшить ее.