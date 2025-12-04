Рейтинг@Mail.ru
"Реал Сосьедад" вышел в 1/16 финала Кубка Испании, Захаряна заменили
Футбол
 
01:37 04.12.2025
"Реал Сосьедад" вышел в 1/16 финала Кубка Испании, Захаряна заменили
"Реал Сосьедад" одержал победу над "Реус ФКР" в матче 1/32 финала Кубка Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
"Реал Сосьедад" вышел в 1/16 финала Кубка Испании, Захаряна заменили

"Реал Сосьедад" вышел в 1/16 финала Кубка Испании по футболу

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Реал Сосьедад" одержал победу над "Реус ФКР" в матче 1/32 финала Кубка Испании по футболу.
Встреча в Реусе завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Микель Готи (49-я минута) и Умар Садик (90, с пенальти). Российский полузащитник баскской команды Арсен Захарян вышел в старте и был заменен сразу после перерыва.
Кубок Испании
03 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Реус
0 : 2
Реал Сосьедад
49‎’‎ • Микель Готи
90‎’‎ • Умар Садик (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Следующий соперник "Реал Сосьедад" станет известен после жеребьевки. "Реус ФКР" выступает в четвертом по силе дивизионе чемпионата Испании.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Дубль Мбаппе помог "Реалу" прервать серию из трех ничьих в Ла Лиге
