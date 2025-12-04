Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала санкции Лондона против ГРУ
17:24 04.12.2025
Захарова прокомментировала санкции Лондона против ГРУ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, комментируя санкции Лондона против ГРУ и 11 физлиц, что Москва оставляет за собой право РИА Новости, 04.12.2025
в мире, россия, лондон, москва, мария захарова, главное разведывательное управление рф, оон
В мире, Россия, Лондон, Москва, Мария Захарова, Главное разведывательное управление РФ, ООН
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, комментируя санкции Лондона против ГРУ и 11 физлиц, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.
"Российская сторона не признает нелегитимные санкции, вводимые под надуманными предлогами в обход СБ ООН, и оставляет за собой право на ответные меры", - сказала она.
"Британцы могут быть уверены в неотвратимости таких мер. Очень ждем, когда покажут миру Скрипалей", - заключила она.
Великобритания в четверг ввела ограничения против Главного управления Генштаба ВС РФ, трех сотрудников организации и еще восьми россиян в рамках новых санкций.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Будет диктовать условия": в Британии необычно высказались о Путине
3 декабря, 02:14
 
