Захарова раскритиковала продвижение Бербок на пост председателя ГА ООН
16:05 04.12.2025
Захарова раскритиковала продвижение Бербок на пост председателя ГА ООН
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова резко отрицательно отозвалась о выдвижении бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на РИА Новости, 04.12.2025
в мире
германия
оон
мария захарова
генеральная ассамблея оон
россия
Захарова раскритиковала продвижение Бербок на пост председателя ГА ООН

Захарову возмутило продвижение в ГА ООН Бербок, гордящейся дедом-фашистом

Официальный представитель МИД Мария Захарова . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова резко отрицательно отозвалась о выдвижении бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН.
"Откровенным надругательством над памятью жертв нацистов было продвижение внучки, гордящейся своим дедом, Анналены Бербок, на пост председателя Генассамблеи ООН в год 80-летия Победы", — сказала она, выступая на конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества".
Пазл сложился: потомки нацистов правят коллективным Западом
30 июня, 08:00
Захарова подчеркнула, что Бербок не выбирала предков, но выбрала обелять их деяния.
"Она же сказала, что гордится своим дедом, который сражался в Кенигсберге. С кем он сражался? На чьей стороне? На стороне Третьего рейха", — напомнила дипломат.
В начале прошлого года немецкий таблоид Bild написал, что дед Бербок был пламенным нацистом и офицером вермахта. Во время Второй мировой войны он был инженером в области ПВО. Как свидетельствуют документы, дед Бербок читал книгу Гитлера "Майн кампф"* и полностью поддерживал режим. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом "За военные заслуги" с мечами.
Сама Бербок упоминала, что ее дед воевал в рядах вермахта, но о его убеждениях предпочитала умалчивать.
В сентябре бывшая глава немецкого МИД приняла присягу в качестве председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН. По словам первого заместителя российского постпреда при Всемирной организации Дмитрия Полянского, она запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями".
* Внесена в России в федеральный список экстремистских материалов.
СМИ: немцы сгорели от стыда из-за провалов Бербок в ООН
28 сентября, 02:44
 
В мире Германия ООН Мария Захарова Генеральная Ассамблея ООН Россия
 
 
