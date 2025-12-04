Захарова раскритиковала продвижение Бербок на пост председателя ГА ООН

В начале прошлого года немецкий таблоид Bild написал, что дед Бербок был пламенным нацистом и офицером вермахта. Во время Второй мировой войны он был инженером в области ПВО. Как свидетельствуют документы, дед Бербок читал книгу Гитлера "Майн кампф"* и полностью поддерживал режим. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом "За военные заслуги" с мечами.