Словакия будет оспаривать запрет на российский газ, заявил МИД
14:58 04.12.2025 (обновлено: 15:15 04.12.2025)
Словакия будет оспаривать запрет на российский газ, заявил МИД
в мире
в мире, россия, словакия, венгрия, роберт фицо, петер сийярто, евросоюз
Словакия будет оспаривать запрет на российский газ, заявил МИД

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДевушка проходит мимо здания посольства Словацкой Республики на улице Юлиуса Фучика в Москве
Девушка проходит мимо здания посольства Словацкой Республики на улице Юлиуса Фучика в Москве. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 4 дек - РИА Новости. Словакия хочет использовать все возможности для оспаривания запрета на газ из РФ, даже обращение в суд Европейского союза, заявил глава МИД республики Юрай Бланар.
В среду венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия не приемлет план Евросоюза по отказу от нефти и газа из РФ, вместе со Словакией ведет подготовку к подаче иска в суд ЕС.
"Финансово доступный газ в достаточном объеме относится к основным опорам нашей национальной экономики, этим мы также защищаем семейные бюджеты наших граждан. Поэтому мы хотим использовать любую возможность, чтобы такие вредные инициативы были изменены, даже в суде Европейского союза", - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook* в четверг.
Он сообщил, что обсудил с венгерским коллегой координацию при подготовке обращения в суд Евросоюза.
В среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика в декабре снова будет голосовать против запрета на импорт российского газа из России в Европейский союз, это идеологическое и вредное решение. По его словам, возглавляемая им партия Smer-SD ("Направление - социальная демократия") поддерживает идею подать иск к Европейскому союзу из-за запрета импорта газа из РФ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Захарова рассказала о последствиях отказа от российского газа
Вчера, 13:56
 
В миреРоссияСловакияВенгрияРоберт ФицоПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
