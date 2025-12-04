Девушка проходит мимо здания посольства Словацкой Республики на улице Юлиуса Фучика в Москве. Архивное фото

Словакия будет оспаривать запрет на российский газ, заявил МИД

БРАТИСЛАВА, 4 дек - РИА Новости. Словакия хочет использовать все возможности для оспаривания запрета на газ из РФ, даже обращение в суд Европейского союза, заявил глава МИД республики Юрай Бланар.

В среду венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия не приемлет план Евросоюза по отказу от нефти и газа из РФ , вместе со Словакией ведет подготовку к подаче иска в суд ЕС

"Финансово доступный газ в достаточном объеме относится к основным опорам нашей национальной экономики, этим мы также защищаем семейные бюджеты наших граждан. Поэтому мы хотим использовать любую возможность, чтобы такие вредные инициативы были изменены, даже в суде Европейского союза", - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook * в четверг.

Он сообщил, что обсудил с венгерским коллегой координацию при подготовке обращения в суд Евросоюза.

В среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика в декабре снова будет голосовать против запрета на импорт российского газа из России в Европейский союз, это идеологическое и вредное решение. По его словам, возглавляемая им партия Smer-SD ("Направление - социальная демократия") поддерживает идею подать иск к Европейскому союзу из-за запрета импорта газа из РФ.