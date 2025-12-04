Рейтинг@Mail.ru
Заявления Токио противоречат японской конституции, заявила Захарова - РИА Новости, 04.12.2025
14:53 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/zakharova-2059781583.html
Заявления Токио противоречат японской конституции, заявила Захарова
Заявления Токио противоречат японской конституции, заявила Захарова - РИА Новости, 04.12.2025
Заявления Токио противоречат японской конституции, заявила Захарова
Воинственные заявления и действия Токио не только провоцируют дополнительную напряженность в регионе, но и противоречат японской конституции, заявила... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T14:53:00+03:00
2025-12-04T14:53:00+03:00
в мире
китай
япония
тайвань
мария захарова
санаэ такаити
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/20251110/kitaj-2053943325.html
https://ria.ru/20251204/japonija-2059719193.html
https://ria.ru/20251201/tayvan-2058825891.html
китай
япония
тайвань
в мире, китай, япония, тайвань, мария захарова, санаэ такаити
В мире, Китай, Япония, Тайвань, Мария Захарова, Санаэ Такаити
Заявления Токио противоречат японской конституции, заявила Захарова

Захарова: воинственные заявления Токио противоречат конституции Японии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Воинственные заявления и действия Токио не только провоцируют дополнительную напряженность в регионе, но и противоречат японской конституции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавние высказывания японских властей в отношении Тайваня.
Ранее издание Japan Times сообщило, что министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что Токио не отказывается от планов по размещению ракет средней дальности на острове Йонагуни, который расположен примерно в 110 километрах от Тайваня.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Китай выразил протест из-за заявлений Японии в отношении Тайваня
10 ноября, 14:19
"Мы неоднократно призывали официальный Токио прекратить следовать по пути ремилитаризации, вернуться на позиции истинного пацифизма, зафиксированного в национальной конституции Японии, и хотели бы вновь подчеркнуть обличительные факты" , - сказала она в ходе брифинга в четверг.
Захарова напомнила, что, согласно основному закону Японии, страна отказалась от ведения войны как суверенного права нации.
"А воинственные заявления и действия нынешних японских властей не только провоцируют дополнительную напряженность в этом регионе, но и просто вступают в прямое противоречие с внутренним законодательством и основным законом Японии, японской конституцией", - подчеркнула она.
Между Японией и КНР разгорелся дипломатический скандал после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня, если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, можно будет расценивать как экзистенциальный кризис. В ответ на это генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь, по утверждениям японской прессы, в соцсети X пригрозил "отрубить голову" Такаити за эти высказывания. Затем пост был удален. На высказывания японского премьера в более дипломатичной манере отреагировал МИД КНР. Замглавы МИД Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги и сделал ему серьезное представление из-за заявлений японского премьер-министра о Тайване.
Почетный караул сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Японии появится новое разведывательное агентство, пишут СМИ
Вчера, 11:07
МИД Японии 14 ноября вызвал посла Китая в Токио У Цзянхао и заявил ему протест в связи с неподобающими высказываниями генконсула КНР в Осаке. В Пекине 18 ноября состоялась встреча директора департамента Азии МИД Китая Лю Цзиньсуна с главой департамента Азии и Океании МИД Японии Масааки Канаи. В ходе встречи китайская сторона вновь заявила японской стороне решительный протест.
Ранее министерство образования и министерство культуры и туризма Китая призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию из-за ухудшения ситуации с безопасностью, а тем, кто уже находится в Японии, повысить бдительность и усилить меры самозащиты. Китайские авиакомпании предложили пассажирам бесплатный возврат билетов в Японию. На фоне обострения отношений в кинотеатрах Китая был также отменен прокат двух японских анимационных фильмов.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Пекин, и Тайбэй в последние годы наращивают военную активность в регионе.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Опрос: более половины японцев одобряют высказывания Такаити о Тайване
1 декабря, 05:31
 
В миреКитайЯпонияТайваньМария ЗахароваСанаэ Такаити
 
 
