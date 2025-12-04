Рейтинг@Mail.ru
00:21 04.12.2025 (обновлено: 05:56 04.12.2025)
Жена вернет Зеленского после ухода его "правой руки", пошутила Захарова
Жена вернет Зеленского после ухода его "правой руки", пошутила Захарова
в мире, украина, россия, андрей ермак, владимир зеленский, мария захарова, верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Украина, Россия, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
Жена вернет Зеленского после ухода его "правой руки", пошутила Захарова

Захарова: жена Зеленского может вернуть супруга после отставки Ермака

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена получила шанс вернуть внимание мужа после отставки Андрея Ермака, считавшегося его "правой рукой", с иронией отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Читаю "освободили от должности Ермака, правую руку Зеленского". Сложно сказать, к чему это приведет, но у Елены явно появился шанс вернуть внимание супруга, когда его правая рука освободилась", — написала она в своем Telegram-канале.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике.
В миреУкраинаРоссияАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВерховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
