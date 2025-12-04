Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала байки о взломе телефона дочери Скрипаля безвкусными - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 04.12.2025 (обновлено: 17:34 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/zaharova-2059848736.html
Захарова назвала байки о взломе телефона дочери Скрипаля безвкусными
Захарова назвала байки о взломе телефона дочери Скрипаля безвкусными - РИА Новости, 04.12.2025
Захарова назвала байки о взломе телефона дочери Скрипаля безвкусными
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что утверждения Великобритании, что телефон дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии Скрипаль... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T17:33:00+03:00
2025-12-04T17:34:00+03:00
в мире
россия
великобритания
солсбери
юлия скрипаль
сергей скрипаль
мария захарова
главное разведывательное управление рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/20251204/sterdzhes-2059814941.html
https://ria.ru/20250523/skripali-2018569352.html
россия
великобритания
солсбери
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, солсбери, юлия скрипаль, сергей скрипаль, мария захарова, главное разведывательное управление рф, скотленд-ярд, форин-офис
В мире, Россия, Великобритания, Солсбери, Юлия Скрипаль, Сергей Скрипаль, Мария Захарова, Главное разведывательное управление РФ, Скотленд-Ярд, Форин-офис
Захарова назвала байки о взломе телефона дочери Скрипаля безвкусными

Захарова назвала заявления о взломе телефона дочери Скрипаля безвкусными байками

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что утверждения Великобритании, что телефон дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии Скрипаль якобы был взломан сотрудниками ГРУ, являются безвкусными байками, они надоели.
"Британия заявила о том, что у Юлии Скрипаль "взломано электронное устройство". Почему сама Юлия Скрипаль не расскажет о том, что происходит? Как живет все эти годы? Что с ее отцом? Почему взлом "электронного устройства Юлии Скрипаль" приравнен к "подрыву целостности государства"? Надоели эти безвкусные байки из английского склепа", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Сотрудники британской полиции в Солсбери, Великобритания. 13 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Британские власти опубликовали итоги расследования смерти Дон Стерджес
Вчера, 16:29
Великобритания ввела ограничения против Главного управления Генштаба ВС РФ (ГУ ГШ ВС РФ), трех сотрудников организации и еще восьми россиян в рамках новых санкций. Санкции также введены против трех "офицеров ГРУ", якобы "ответственных за организацию враждебной деятельности на Украине и по всей Европе".
Кроме того, под ограничения попали восемь россиян за якобы враждебную киберактивность. Как утверждается, все восемь человек якобы являются "офицерами военной киберразведки" РФ. В правительственном заявлении говорится, что санкции против ГУ ГШ ВС РФ введены из-за якобы связи организации с инцидентом с отравлением в Солсбери в 2018 году в ходе которого погибла гражданка Великобритании Дон Стерджес, Ранее в четверг власти Великобритании также опубликовали выводы официального расследования гибели Стерджес, из которого следует, что она стала случайной жертвой инцидента в Солсбери.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД России направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим российским гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Скрипалям не дали участвовать в расследовании гибели Стерджес, заявил Келин
23 мая, 04:06
 
В миреРоссияВеликобританияСолсбериЮлия СкрипальСергей СкрипальМария ЗахароваГлавное разведывательное управление РФСкотленд-ЯрдФорин-офис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала