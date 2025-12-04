С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Опыт, перенесенный жителями Курской области из-за ВСУ, сопоставим с расчеловечиванием в годы Великой Отечественной войны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это (ВОВ - ред.) война другого качества. То, что сейчас пережил Курск... сопоставимо (с ВОВ - ред.), потому что там за короткий период было примерно такое же расчеловечивание. Ещё только предстоит осознать, что там было. Знают следственный комитет, прокуратура и, естественно, наши военные", - сказала она, участвуя в конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества".
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.