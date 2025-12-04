Рейтинг@Mail.ru
Захарова сравнила опыт жителей Курской области с ВОВ - РИА Новости, 04.12.2025
17:01 04.12.2025 (обновлено: 17:03 04.12.2025)
Захарова сравнила опыт жителей Курской области с ВОВ
Захарова сравнила опыт жителей Курской области с ВОВ - РИА Новости, 04.12.2025
Захарова сравнила опыт жителей Курской области с ВОВ
Опыт, перенесенный жителями Курской области из-за ВСУ, сопоставим с расчеловечиванием в годы Великой Отечественной войны, считает официальный представитель МИД... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T17:01:00+03:00
2025-12-04T17:03:00+03:00
безопасность
россия
курская область
курск
мария захарова
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
курская область
курск
безопасность, россия, курская область, курск, мария захарова, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, содружество , следственный комитет россии (ск рф)
Безопасность, Россия, Курская область, Курск, Мария Захарова, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Содружество , Следственный комитет России (СК РФ)
Захарова сравнила опыт жителей Курской области с ВОВ

Захарова: опыт, перенесенный жителями Курской области, сопоставим с ВОВ

Военнослужащий РФ на территории освобожденного села Погребки в Суджанском районе Курской области
Военнослужащий РФ на территории освобожденного села Погребки в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий РФ на территории освобожденного села Погребки в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Опыт, перенесенный жителями Курской области из-за ВСУ, сопоставим с расчеловечиванием в годы Великой Отечественной войны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это (ВОВ - ред.) война другого качества. То, что сейчас пережил Курск... сопоставимо (с ВОВ - ред.), потому что там за короткий период было примерно такое же расчеловечивание. Ещё только предстоит осознать, что там было. Знают следственный комитет, прокуратура и, естественно, наши военные", - сказала она, участвуя в конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества".
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
У жителей Курской области огромный запрос на мирную жизнь, заявил Хинштейн
2 декабря, 09:38
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Захарова рассказала о реакции ее семьи на освобождение Курской области
26 апреля, 15:40
 
БезопасностьРоссияКурская областьКурскМария ЗахароваВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСодружествоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
