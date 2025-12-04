Западные элиты завели работу ОБСЕ в тупик, заявила Захарова

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Нынешние европейские элиты завели работу ОБСЕ в тупик, если они не признают своих ошибок и не отойдут от агрессивных, конфронтационных схем, то ОБСЕ неизбежно уйдет в небытие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Напомню, несколько лет подряд не проводятся традиционные мероприятия по борьбе с глобальными транснациональными угрозами. Будет обозначено и то, что экономико-экологическое измерение низведено до обсуждения нужных только Европейскому союзу, как они говорят, нарративов в заведомо конфронтационном ключе. Отметим и факт максимальной политизации гуманитарного направления, которому наносят ущерб тематические, географические перекосы с акцентом на внедрение неолиберальных ценностей, антиценностей, можно сказать, которые далеки от приоритетов большинства государств-участников", - подчеркнула дипломат.