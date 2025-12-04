Рейтинг@Mail.ru
Западные элиты завели работу ОБСЕ в тупик, заявила Захарова
14:59 04.12.2025
Западные элиты завели работу ОБСЕ в тупик, заявила Захарова
в мире, россия, москва, мария захарова, александр грушко, обсе, нато
В мире, Россия, Москва, Мария Захарова, Александр Грушко, ОБСЕ, НАТО
Мария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Нынешние европейские элиты завели работу ОБСЕ в тупик, если они не признают своих ошибок и не отойдут от агрессивных, конфронтационных схем, то ОБСЕ неизбежно уйдет в небытие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Заседание Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) стартовало 4 декабря, российскую делегацию на встрече возглавляет заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Нынешние европейские элиты, которые завели работу ОБСЕ буквально в тупик, должны осознать всю ответственность за разрушение хельсинкских принципов. Но для этого они должны это все признать. Они же не хотят это даже признавать и видеть это. Да, наверное, какие-то шансы еще остаются на спасение этих принципов, но они, я имею в виду западное меньшинство, убивают их, соответственно, шансов остается все меньше с каждым днем. Поэтому надо ставить вопрос, готовы ли западники отойти от конфронтационных, агрессивных схем, а если этого не произойдет, то уход ОБСЕ в небытие просто неизбежен", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости в преддверии СМИД ОБСЕ.
Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что в ходе предстоящих заседаний Москва намерена указать на утрату уникального военно-политического инструментария ОБСЕ.
"Напомню, несколько лет подряд не проводятся традиционные мероприятия по борьбе с глобальными транснациональными угрозами. Будет обозначено и то, что экономико-экологическое измерение низведено до обсуждения нужных только Европейскому союзу, как они говорят, нарративов в заведомо конфронтационном ключе. Отметим и факт максимальной политизации гуманитарного направления, которому наносят ущерб тематические, географические перекосы с акцентом на внедрение неолиберальных ценностей, антиценностей, можно сказать, которые далеки от приоритетов большинства государств-участников", - подчеркнула дипломат.
Захарова отметила, что ОБСЕ утрачивает первоначальную роль формы диалога и поиска консенсусов вследствие деструктивной политики Запада.
"Ряд государств по сути узурпировали ресурсы организации для обслуживания блоковых задач только Европейского союза и только НАТО. Венская площадка просто перестала работать по реализации истинных целей и задач ОБСЕ, то есть быть тем механизмом, который будет служить интересам всех государств-участников", - заключила она.
