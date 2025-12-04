Детали переговоров Путина и Уиткоффа не будут разглашены, заявила Захарова

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом носили рабочий характер, и потому их детали не будут преданы огласке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя президента США, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. В четверг российский лидер сообщил, что американская сторона разделила 27 пунктов плана Трампа на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
"Детали этих встреч не будут преданы огласке, потому что эти встречи, как вы правильно сказали, рабочие. По-моему, у вас звучало это в вашем вопросе... и нацелены на результат, не на внешний эффект. Хотя и это, безусловно, важно, учитывая, что мировое сообщество уже устало от агрессивных деструктивных заявлений, вот этих вот разрушительных информационных волн, которые идут сейчас в большей степени из Брюсселя и Западной Европы. Но, в первую очередь, эта встреча прошла с ориентацией на конкретный результат", - заявила Захарова в ходе еженедельного брифинга, отвечая на вопрос агентства Рейтер.
Трамп оценил итоги встречи Путина и Уиткоффа
Вчера, 00:36