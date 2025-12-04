Детали переговоров Путина и Уиткоффа не будут разглашены, заявила Захарова

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом носили рабочий характер, и потому их детали не будут преданы огласке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.