Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала слова Каллас о сильной Украине - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 04.12.2025 (обновлено: 14:00 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/zaharova-2059767907.html
Захарова прокомментировала слова Каллас о сильной Украине
Захарова прокомментировала слова Каллас о сильной Украине - РИА Новости, 04.12.2025
Захарова прокомментировала слова Каллас о сильной Украине
Заявления главы европейской дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что Европа сделала Украину максимально сильной, являются проявлением новой формы нацизма, считает... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:57:00+03:00
2025-12-04T14:00:00+03:00
в мире
украина
европа
россия
кайя каллас
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcdc490017b58fc1c6702481b78abc80.jpg
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928350_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_548fa037aefe0bebfd4209fc0db50c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, россия, кайя каллас, мария захарова, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Россия, Кайя Каллас, Мария Захарова, Евросоюз
Захарова прокомментировала слова Каллас о сильной Украине

Захарова назвала слова Каллас об Украине проявлением нацизма

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С-.ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Заявления главы европейской дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что Европа сделала Украину максимально сильной, являются проявлением новой формы нацизма, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Чем меньше людей на Украине, с точки зрения Каллас, тем она сильнее что ли? Богаче? Тем больше на душу одного гражданина Украины приходится недр и богатств этой некогда действительно сильной и богатой страны? Ну, это и есть нацизм, просто в новой обертке... циничный, холодный, абсолютно аморальный. Можно заявить все что угодно под видом некоего стремления к благополучию и заботы о людях", - заявила Захарова в ходе еженедельного брифинга, комментируя слова Каи Каллас о том, что Европа сделала Украину максимально сильной.
По словам Захаровой, Каллас гордо заявила, что помощь ЕС киевскому режиму уже превысила 187 миллиардов евро, однако не сказала, к чему эта помощь привела.
 
В миреУкраинаЕвропаРоссияКайя КалласМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала