Захарова прокомментировала слова Каллас о сильной Украине

С-.ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Заявления главы европейской дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что Европа сделала Украину максимально сильной, являются проявлением новой формы нацизма, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Чем меньше людей на Украине, с точки зрения Каллас, тем она сильнее что ли? Богаче? Тем больше на душу одного гражданина Украины приходится недр и богатств этой некогда действительно сильной и богатой страны? Ну, это и есть нацизм, просто в новой обертке... циничный, холодный, абсолютно аморальный. Можно заявить все что угодно под видом некоего стремления к благополучию и заботы о людях", - заявила Захарова в ходе еженедельного брифинга, комментируя слова Каи Каллас о том, что Европа сделала Украину максимально сильной.
По словам Захаровой, Каллас гордо заявила, что помощь ЕС киевскому режиму уже превысила 187 миллиардов евро, однако не сказала, к чему эта помощь привела.