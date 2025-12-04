Захарова раскритиковала продвижение Бербок на пост председателя ГА ООН

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Продвижение экс-главы МИД Германии Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН в 2025 году – надругательство над памятью жертв нацистов, учитывая гордость Бербок насчет воевавшего за Третий рейх деда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.