Захарова раскритиковала продвижение Бербок на пост председателя ГА ООН

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Продвижение экс-главы МИД Германии Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН в 2025 году – надругательство над памятью жертв нацистов, учитывая гордость Бербок насчет воевавшего за Третий рейх деда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Откровенным надругательством над памятью жертв нацистов было продвижение внучки, гордящейся своим дедом, Анналены Бербок, на пост председателя Генассамблеи ООН в год 80-летия Победы", - сказала дипломат, выступая на конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества".
Захарова подчеркнула, что Бербок не выбирал предков, но выбрала обелять их деяния.
"Она же сказала, что гордится своим дедом, который сражался в Кенигсберге. С кем он сражался? На чьей стороне? На стороне Третьего рейха", - заключила дипломат.
Бербок в сентябре приняла присягу в качестве председателя 80-й сессии ГА ООН. Как отмечал в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями".
