Рейтинг@Mail.ru
"Юта" разгромила "Анахайм" в матче, где Бут и Бутеец дебютировали в НХЛ - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:17 04.12.2025 (обновлено: 09:18 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/yuta-2059693039.html
"Юта" разгромила "Анахайм" в матче, где Бут и Бутеец дебютировали в НХЛ
"Юта" разгромила "Анахайм" в матче, где Бут и Бутеец дебютировали в НХЛ - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
"Юта" разгромила "Анахайм" в матче, где Бут и Бутеец дебютировали в НХЛ
Клуб "Юта Маммот" разгромил "Анахайм Дакс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T09:17:00+03:00
2025-12-04T09:18:00+03:00
хоккей
спорт
даниил бут
лоусон крауз
лиам о'брайен
клейтон келлер
юта маммот
анахайм дакс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990063510_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_dd80d5dde93a2d6ec67f1e989202e9e6.jpg
/20251204/vashington-2059686948.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990063510_0:0:1822:1366_1920x0_80_0_0_3156ec21126ec93b270e3b9c91a811eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, даниил бут, лоусон крауз, лиам о'брайен, клейтон келлер, юта маммот, анахайм дакс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Даниил Бут, Лоусон Крауз, Лиам О'Брайен, Клейтон Келлер, Юта Маммот, Анахайм Дакс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Юта" разгромила "Анахайм" в матче, где Бут и Бутеец дебютировали в НХЛ

"Юта" разгромила "Анахайм" в матче, где россияне Бут и Бутеец дебютировали в НХЛ

© Фото : Пресс-служба ХК "Юта"Защитник "Юты" Михаил Сергачев
Защитник Юты Михаил Сергачев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : Пресс-служба ХК "Юта"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Клуб "Юта Маммот" разгромил "Анахайм Дакс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Анахайме, закончилась со счетом 7:0 (2:0, 2:0, 3:0). Дубль оформил Джон-Джейсон Петерка (35-я и 51-я минуты), по одной шайбе забросили Лоусон Крауз (6), Дилан Гюнтер (11), Иэн Коул (26), Лиам О'Брайен (42) и Клейтон Келлер (53).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 декабря 2025 • начало в 06:00
Завершен
Анахайм
0 : 7
Юта
05:59 • Лоусон Краус
(Майкл Карконе, Джек Макбэйн)
10:30 • Дилан Гюнтер
(Йэн Коул)
25:43 • Йэн Коул
(Maveric Lamoureux, Джон-Ясон Петерка)
34:34 • Джон-Ясон Петерка
(Ник Шмальц, Клэйтон Келлер)
41:41 • Лиам О'Брайен
(Джек Макбэйн, Шон Дурци)
50:06 • Джон-Ясон Петерка
(Дилан Гюнтер, Клэйтон Келлер)
52:52 • Клэйтон Келлер
(Джон-Ясон Петерка, Ник Шмальц)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский форвард "Юты" Даниил Бут провел свой дебютный матч в НХЛ, не набрав очков. Вратарь Карел Веймелка отразил все 27 бросков и оформил седьмой шатаут в лиге.
Голкипер "Дакс" Вячеслав Бутеец вышел на лед после второго периода. Россиянин отразил семь бросков и пропустил три шайбы за период в своем дебютном матче в НХЛ.
"Юта", набрав 29 очков, идет на четвертом месте в таблице Центрального дивизиона, "Анахайм" с 33 баллами располагается на первой позиции в Тихоокеанском дивизионе.
Российский хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Дубль Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Сан-Хосе" в матче НХЛ
Вчера, 08:44
 
ХоккейСпортДаниил БутЛоусон КраузЛиам О'БрайенКлейтон КеллерЮта МаммотАнахайм ДаксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Локомотив
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    СКА
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Сочи
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Парма
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Вест Хэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала