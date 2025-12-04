https://ria.ru/20251204/yuta-2059693039.html
"Юта" разгромила "Анахайм" в матче, где Бут и Бутеец дебютировали в НХЛ
"Юта" разгромила "Анахайм" в матче, где Бут и Бутеец дебютировали в НХЛ - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
"Юта" разгромила "Анахайм" в матче, где Бут и Бутеец дебютировали в НХЛ
Клуб "Юта Маммот" разгромил "Анахайм Дакс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T09:17:00+03:00
2025-12-04T09:17:00+03:00
2025-12-04T09:18:00+03:00
хоккей
спорт
даниил бут
лоусон крауз
лиам о'брайен
клейтон келлер
юта маммот
анахайм дакс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990063510_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_dd80d5dde93a2d6ec67f1e989202e9e6.jpg
/20251204/vashington-2059686948.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990063510_0:0:1822:1366_1920x0_80_0_0_3156ec21126ec93b270e3b9c91a811eb.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, даниил бут, лоусон крауз, лиам о'брайен, клейтон келлер, юта маммот, анахайм дакс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Даниил Бут, Лоусон Крауз, Лиам О'Брайен, Клейтон Келлер, Юта Маммот, Анахайм Дакс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Юта" разгромила "Анахайм" в матче, где Бут и Бутеец дебютировали в НХЛ
"Юта" разгромила "Анахайм" в матче, где россияне Бут и Бутеец дебютировали в НХЛ МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Клуб "Юта Маммот" разгромил "Анахайм Дакс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Анахайме, закончилась со счетом 7:0 (2:0, 2:0, 3:0). Дубль оформил Джон-Джейсон Петерка (35-я и 51-я минуты), по одной шайбе забросили Лоусон Крауз (6), Дилан Гюнтер (11), Иэн Коул (26), Лиам О'Брайен (42) и Клейтон Келлер (53).
04 декабря 2025 • начало в 06:00
Завершен
05:59 •
Лоусон Краус
(
Майкл Карконе, Джек Макбэйн)
25:43 •
Йэн Коул
(
Maveric Lamoureux
,
Джон-Ясон Петерка
)
41:41 •
Лиам О'Брайен
(
Джек Макбэйн
,
Шон Дурци
)
Смотреть все голы
Российский форвард "Юты" Даниил Бут провел свой дебютный матч в НХЛ, не набрав очков. Вратарь Карел Веймелка отразил все 27 бросков и оформил седьмой шатаут в лиге.
Голкипер "Дакс" Вячеслав Бутеец вышел на лед после второго периода. Россиянин отразил семь бросков и пропустил три шайбы за период в своем дебютном матче в НХЛ.
"Юта", набрав 29 очков, идет на четвертом месте в таблице Центрального дивизиона, "Анахайм" с 33 баллами располагается на первой позиции в Тихоокеанском дивизионе.