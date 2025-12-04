"Юта" разгромила "Анахайм" в матче, где Бут и Бутеец дебютировали в НХЛ

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Клуб "Юта Маммот" разгромил "Анахайм Дакс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Анахайме, закончилась со счетом 7:0 (2:0, 2:0, 3:0). Дубль оформил Джон-Джейсон Петерка (35-я и 51-я минуты), по одной шайбе забросили Лоусон Крауз (6), Дилан Гюнтер (11), Иэн Коул (26), Лиам О'Брайен (42) и Клейтон Келлер (53).

Российский форвард "Юты" Даниил Бут провел свой дебютный матч в НХЛ, не набрав очков. Вратарь Карел Веймелка отразил все 27 бросков и оформил седьмой шатаут в лиге.

Голкипер "Дакс" Вячеслав Бутеец вышел на лед после второго периода. Россиянин отразил семь бросков и пропустил три шайбы за период в своем дебютном матче в НХЛ.