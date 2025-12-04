Рейтинг@Mail.ru
Сургутский район Югры получил допфинансирование на улучшение жилья - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:00 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/yugra-2059678424.html
Сургутский район Югры получил допфинансирование на улучшение жилья
Сургутский район Югры получил допфинансирование на улучшение жилья - РИА Новости, 04.12.2025
Сургутский район Югры получил допфинансирование на улучшение жилья
Дополнительное финансирование получил Сургутский район Югры на улучшение жилищных условий жителей муниципалитета, это позволит купить 66 новых квартир на почти... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T07:00:00+03:00
2025-12-04T07:00:00+03:00
сургутский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840637095_0:128:3015:1824_1920x0_80_0_0_ace0338a164694f03eb1f75b74243942.jpg
https://ria.ru/20251127/yugra-2057896228.html
https://ria.ru/20251121/yugra-2056506219.html
сургутский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840637095_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6ba7dca951085846374a6ab8a160b118.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сургутский район
Сургутский район
Сургутский район Югры получил допфинансирование на улучшение жилья

Трубецкой: сургутский район Югры получил допфинансирование на улучшение жилья

© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Глава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СУРГУТ, 4 дек – РИА Новости. Дополнительное финансирование получил Сургутский район Югры на улучшение жилищных условий жителей муниципалитета, это позволит купить 66 новых квартир на почти 360 миллионов рублей, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
"В бюджет муниципалитета поступили дополнительные ассигнования из округа. Что позволило начать приобретение 66 новых квартир на сумму 358,7 миллиона рублей. Это существенный вклад в реализацию государственной программы "Строительство" по расселению аварийного жилья, не входящего в адресную программу", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Вид на город Сургут - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Сургутский район Югры признан одним из лучших по бюджетной практике
27 ноября, 06:41
По словам главы муниципалитета, общий объем финансирования на улучшение жилищных условий граждан в текущем году составляет 5,5 миллиарда рублей, что позволит улучшить условия проживания для порядка 1,3 тысячи семей. На данный момент уже приобретено 497 благоустроенных жилых помещений на сумму около 4 миллиарда рублей. Кроме того, 243 семьи, выбравшие денежную компенсацию, получили средства на общую сумму 895,9 миллиона рублей для самостоятельного решения своих жилищных вопросов.
В рамках фенольного мероприятия (программа переселения из домов с превышенной концентрацией фенола и формальдегида – ред.) также освоено 693,4 миллионов рублей, что позволило улучшить жилищные условия для 97 семей. Для жителей отдаленных поселений, где строительство многоквартирных домов затруднено, организован переезд в близлежащие населенные пункты, уточняет Трубецкой.
Глава муниципалитета добавил, что также внимание уделяется поддержке семей участников специальной военной операции. В 2025 году на предоставление им целевых жилищных субсидий запланировано выделение 219,4 миллиона рублей.
Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Почти 2,5 млрд руб вложили в развитие культуры Сургутского района Югры
21 ноября, 09:15
 
Сургутский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала