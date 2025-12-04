Сургутский район Югры получил допфинансирование на улучшение жилья

СУРГУТ, 4 дек – РИА Новости. Дополнительное финансирование получил Сургутский район Югры на улучшение жилищных условий жителей муниципалитета, это позволит купить 66 новых квартир на почти 360 миллионов рублей, сообщил глава района Андрей Трубецкой.

"В бюджет муниципалитета поступили дополнительные ассигнования из округа. Что позволило начать приобретение 66 новых квартир на сумму 358,7 миллиона рублей. Это существенный вклад в реализацию государственной программы "Строительство" по расселению аварийного жилья, не входящего в адресную программу", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале

По словам главы муниципалитета, общий объем финансирования на улучшение жилищных условий граждан в текущем году составляет 5,5 миллиарда рублей, что позволит улучшить условия проживания для порядка 1,3 тысячи семей. На данный момент уже приобретено 497 благоустроенных жилых помещений на сумму около 4 миллиарда рублей. Кроме того, 243 семьи, выбравшие денежную компенсацию, получили средства на общую сумму 895,9 миллиона рублей для самостоятельного решения своих жилищных вопросов.

В рамках фенольного мероприятия (программа переселения из домов с превышенной концентрацией фенола и формальдегида – ред.) также освоено 693,4 миллионов рублей, что позволило улучшить жилищные условия для 97 семей. Для жителей отдаленных поселений, где строительство многоквартирных домов затруднено, организован переезд в близлежащие населенные пункты, уточняет Трубецкой.