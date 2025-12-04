https://ria.ru/20251204/yug-2059737547.html
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 150 военнослужащих ВСУ и три боевые бронемашины, сообщило в... РИА Новости, 04.12.2025
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий "Юга" за сутки