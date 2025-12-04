Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 04.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 04.12.2025 (обновлено: 12:22 04.12.2025)
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 150 военнослужащих ВСУ и три боевые бронемашины, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Платоновка, Закотное, Бересток, Петровское, Константиновка и Степановка Донецкой Народной Республики, добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
