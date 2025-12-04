Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле мужчина отнял у пенсионера трость и избил его - РИА Новости, 04.12.2025
13:20 04.12.2025 (обновлено: 13:26 04.12.2025)
В Ярославле мужчина отнял у пенсионера трость и избил его
В Ярославле мужчина отнял у пенсионера трость и избил его
происшествия
ярославль
ярославская область
россия
происшествия, ярославль, ярославская область, россия
Происшествия, Ярославль, Ярославская область, Россия
В Ярославле мужчина отнял у пенсионера трость и избил его

Наручники. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Житель Ярославля, напавший на улице без причины на пенсионера, избив его и отобрав трость, заключен под стражу по решению суда, сообщает прокуратура Ярославской области.
Первого декабря УМВД по Ярославской области сообщило о поступившей в полицию информации о том, что днем на улице Большая Федоровская к 75-летнему пенсионеру подбежал неизвестный и попросил отдать трость. Получив отказ, молодой человек убежал, но потом, вернувшись, избил пенсионера и забрал трость. Отбежав в сторону, молодой человек снял с себя джинсы и кроссовки, после чего скрылся. Полицейские оперативно задержали 24-летнего местного жителя. Он пояснил, что в тот день "занимался спортом" и совершал пробежку, при этом, как отмечают в УМВД, находясь под воздействием наркотиков.
По данным прокуратуры, в результате избиения у пенсионера диагностирован, в частности, перелом правой руки.
"Прокуратура… поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 24-летнему нигде не работающему местному жителю. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж)… Красноперекопский районный суд города Ярославля избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении прокуратуры.
Обвиняемому грозит наказание до семи лет лишения свободы, уточняет ведомство.
