https://ria.ru/20251204/yaroslavl-2059732474.html
В Ярославле пешеход погиб после того, как его сбили три автомобиля
В Ярославле пешеход погиб после того, как его сбили три автомобиля - РИА Новости, 04.12.2025
В Ярославле пешеход погиб после того, как его сбили три автомобиля
Пешеход погиб в Ярославле после ДТП, в котором его сбили три автомобиля подряд, сообщило УМВД по Ярославской области. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T12:02:00+03:00
2025-12-04T12:02:00+03:00
2025-12-04T12:08:00+03:00
происшествия
ярославль
ярославская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059733625_0:0:1162:654_1920x0_80_0_0_502cd0d61653705d9577725fdaeb440f.jpg
https://ria.ru/20251204/dtp-2059679383.html
ярославль
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059733625_0:0:954:715_1920x0_80_0_0_a1f8295a714a147894f299dfe3990514.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, ярославская область
Происшествия, Ярославль, Ярославская область
В Ярославле пешеход погиб после того, как его сбили три автомобиля
В Ярославле мужчина погиб после наезда трех автомобилей