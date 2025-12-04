Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле пешеход погиб после того, как его сбили три автомобиля - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 04.12.2025 (обновлено: 12:08 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/yaroslavl-2059732474.html
В Ярославле пешеход погиб после того, как его сбили три автомобиля
В Ярославле пешеход погиб после того, как его сбили три автомобиля - РИА Новости, 04.12.2025
В Ярославле пешеход погиб после того, как его сбили три автомобиля
Пешеход погиб в Ярославле после ДТП, в котором его сбили три автомобиля подряд, сообщило УМВД по Ярославской области. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T12:02:00+03:00
2025-12-04T12:08:00+03:00
происшествия
ярославль
ярославская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059733625_0:0:1162:654_1920x0_80_0_0_502cd0d61653705d9577725fdaeb440f.jpg
https://ria.ru/20251204/dtp-2059679383.html
ярославль
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059733625_0:0:954:715_1920x0_80_0_0_a1f8295a714a147894f299dfe3990514.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославль, ярославская область
Происшествия, Ярославль, Ярославская область
В Ярославле пешеход погиб после того, как его сбили три автомобиля

В Ярославле мужчина погиб после наезда трех автомобилей

© Фото : Госавтоинспекция Ярославской областиПоследствия ДТП в Ярославле. 4 декабря 2025
Последствия ДТП в Ярославле. 4 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : Госавтоинспекция Ярославской области
Последствия ДТП в Ярославле. 4 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Пешеход погиб в Ярославле после ДТП, в котором его сбили три автомобиля подряд, сообщило УМВД по Ярославской области.
Как сообщает ведомство, ДТП произошло утром в четверг, на улице Промышленной в Ярославле. Водитель автомобиля Volkswagen сбил пешехода, от столкновения мужчину отбросило на встречную полосу, где на него наехали еще два автомобиля один за другим. Пешеход получил серьезные травмы и скончался.
"В результате ДТП пешеход – мужчина 1964 года рождения, от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Последствия ДТП с легковым автомобилем Ока и грузовиком MAN в Красноярском Крае - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Красноярском крае в ДТП с грузовиком погибли три человека
Вчера, 07:12
 
ПроисшествияЯрославльЯрославская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала