На Ямале завершили программу по расселению 1 млн кв м аварийного жилья

САЛЕХАРД, 4 дек – РИА Новости. Программа по расселению 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья за семь лет завершена на Ямале, последние ключи от новых квартир в четверг получили жители Лабытнанги, сообщает губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

"Миллион квадратных метров аварийного жилья Ямала остался в прошлом. Точку в нашем масштабном проекте расселения поставили сегодня в Лабытнанги. Ключи от новых квартир в доме на улице Первомайской здесь получили ещё 50 семей", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что всего за семь лет были переселены около 62 тысяч жителей, что превышает численность населения окружной столицы Салехарда. Он отметил, что выполнение программы стало настоящим вызовом, особенно в условиях пандемии и экономических санкций, однако коллективная работа позволила завершить программу вовремя.

"Строить жильё для переселения из "деревяшек" не перестанем – проблема ещё решена не везде. Прямо сейчас возводим 257 домов на 16 тысяч квартир. Это современные, уютные районы с развитой инфраструктурой", - добавил губернатор Ямала.

По данным пресс-службы правительства округа, задача по расселению миллиона аварийных квадратных метров на Ямале была достигнута благодаря ряду механизмов. В первую очередь, это высокие темпы строительства жилья. За семь лет в регионе построено 508 многоквартирных домов на 21 594 квартиры. В прошлом году округ достиг рекордных показателей по возведению жилья, превысив результаты последних 30 лет — 332 тысячи квадратных метров. Успешно расселить "аварийный" миллион позволила и работа региональных жилищных программ, благодаря которым в новые условия переехали более 2 тысяч семей.