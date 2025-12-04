Рейтинг@Mail.ru
На Ямале завершили программу по расселению 1 млн кв м аварийного жилья
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
14:48 04.12.2025
На Ямале завершили программу по расселению 1 млн кв м аварийного жилья
На Ямале завершили программу по расселению 1 млн кв м аварийного жилья - РИА Новости, 04.12.2025
На Ямале завершили программу по расселению 1 млн кв м аварийного жилья
Программа по расселению 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья за семь лет завершена на Ямале, последние ключи от новых квартир в четверг получили жители
ямало-ненецкий автономный округ
жилье
ямал
лабытнанги
салехард
дмитрий артюхов
ямал
лабытнанги
салехард
жилье, ямал, лабытнанги, салехард, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Жилье, Ямал, Лабытнанги, Салехард, Дмитрий Артюхов
На Ямале завершили программу по расселению 1 млн кв м аварийного жилья

На Ямале завершили программу по расселению 1 млн кв м аварийного жилья за 7 лет

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
САЛЕХАРД, 4 дек – РИА Новости. Программа по расселению 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья за семь лет завершена на Ямале, последние ключи от новых квартир в четверг получили жители Лабытнанги, сообщает губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
"Миллион квадратных метров аварийного жилья Ямала остался в прошлом. Точку в нашем масштабном проекте расселения поставили сегодня в Лабытнанги. Ключи от новых квартир в доме на улице Первомайской здесь получили ещё 50 семей", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.
Дмитрий Артюхов подчеркнул, что всего за семь лет были переселены около 62 тысяч жителей, что превышает численность населения окружной столицы Салехарда. Он отметил, что выполнение программы стало настоящим вызовом, особенно в условиях пандемии и экономических санкций, однако коллективная работа позволила завершить программу вовремя.
"Строить жильё для переселения из "деревяшек" не перестанем – проблема ещё решена не везде. Прямо сейчас возводим 257 домов на 16 тысяч квартир. Это современные, уютные районы с развитой инфраструктурой", - добавил губернатор Ямала.
По данным пресс-службы правительства округа, задача по расселению миллиона аварийных квадратных метров на Ямале была достигнута благодаря ряду механизмов. В первую очередь, это высокие темпы строительства жилья. За семь лет в регионе построено 508 многоквартирных домов на 21 594 квартиры. В прошлом году округ достиг рекордных показателей по возведению жилья, превысив результаты последних 30 лет — 332 тысячи квадратных метров. Успешно расселить "аварийный" миллион позволила и работа региональных жилищных программ, благодаря которым в новые условия переехали более 2 тысяч семей.
Следующая масштабная задача, поставленная губернатором Ямала Дмитрием Артюховым, – построить миллион квадратных метров жилья за пять лет. Об этом он заявил в марте этого года в ежегодном докладе о положении дел в округе. Новое жилье будет возводиться как для расселения аварийного жилфонда, так и для реализации региональных и федеральных программ, уточнили в региональном правительстве.
Ямало-Ненецкий автономный округ, Жилье, Ямал, Лабытнанги, Салехард, Дмитрий Артюхов
 
 
