Рейтинг@Mail.ru
Замглавы управления Россельхознадзора по СКФО обвинили во взятке - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 04.12.2025 (обновлено: 09:08 05.12.2025)
https://ria.ru/20251204/vzyatka-2059727968.html
Замглавы управления Россельхознадзора по СКФО обвинили во взятке
Замглавы управления Россельхознадзора по СКФО обвинили во взятке - РИА Новости, 05.12.2025
Замглавы управления Россельхознадзора по СКФО обвинили во взятке
Замруководителя управления Россельхознадзора по СКФО обвиняется в получении взятки в три миллиона рублей, на его имущество наложен арест, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-04T11:47:00+03:00
2025-12-05T09:08:00+03:00
происшествия
россия
скфо
ставропольский край
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059957845_0:0:1267:712_1920x0_80_0_0_44134b79c96dfb16547cbe03b8ebdaaf.jpg
https://ria.ru/20251128/vzyatka-2058350569.html
https://ria.ru/20251202/sud-2059273981.html
россия
скфо
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059957845_113:0:1062:712_1920x0_80_0_0_e78b48f9f3c94fd64a1314a4a2e94042.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, скфо, ставропольский край, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, СКФО, Ставропольский край, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
Замглавы управления Россельхознадзора по СКФО обвинили во взятке

Замглавы управления Россельхознадзора по СКФО обвинили во взятке в 3 млн руб

© УФСБ России по Ставропольскому краю Задержание замруководителя управления Россельхознадзора по СКФО, обвиняемого в получении взятки
Задержание замруководителя управления Россельхознадзора по СКФО, обвиняемого в получении взятки - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© УФСБ России по Ставропольскому краю
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Замруководителя управления Россельхознадзора по СКФО обвиняется в получении взятки в три миллиона рублей, на его имущество наложен арест, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)... В целях обеспечения исполнения приговора следователем СК России на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму более 23,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Главу Сакского района в Крыму задержали с поличным при получении взятки
28 ноября, 14:21
По данным следствия, в октябре фигуранту, временно исполнявшему обязанности руководителя управления, стало известно о нарушениях при использовании фирмой земель сельхозназначения. Отмечается, что организации были направлены претензии о необходимости разработки проекта рекультивации нарушенных земель и уплаты в бюджет Нефтекумского округа Ставрополья 24 миллионов 461 тысячи рублей за нанесенный вред.
"С целью незаконного обогащения обвиняемый предложил директору организации передать ему в качестве взятки 3 миллиона рублей за прекращение контрольно-надзорных мероприятий по досудебным претензиям и непредъявление иска на возмещение нанесенного ущерба. Директор коммерческой организации сообщил о противоправной деятельности фигуранта в УФСБ России по Ставропольскому краю, после чего фигурант был задержан при получении взятки", - заявили в СК.
Проведены допросы, осмотрены деньги, передаваемые в качестве взятки.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Подмосковье экс-чиновник получил восемь лет за взятку за утилизацию снега
2 декабря, 16:48
 
ПроисшествияРоссияСКФОСтавропольский крайФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала