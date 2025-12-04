Замглавы управления Россельхознадзора по СКФО обвинили во взятке

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Замруководителя управления Россельхознадзора по СКФО обвиняется в получении взятки в три миллиона рублей, на его имущество наложен арест, сообщили РИА Новости в СК РФ.

По данным следствия, в октябре фигуранту, временно исполнявшему обязанности руководителя управления, стало известно о нарушениях при использовании фирмой земель сельхозназначения. Отмечается, что организации были направлены претензии о необходимости разработки проекта рекультивации нарушенных земель и уплаты в бюджет Нефтекумского округа Ставрополья 24 миллионов 461 тысячи рублей за нанесенный вред.