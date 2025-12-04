Рейтинг@Mail.ru
04.12.2025

Ганчев: ВСУ постоянно обстреливают освобожденную часть Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 04.12.2025
Ганчев: ВСУ постоянно обстреливают освобожденную часть Харьковской области
Ганчев: ВСУ постоянно обстреливают освобожденную часть Харьковской области - РИА Новости, 04.12.2025
Ганчев: ВСУ постоянно обстреливают освобожденную часть Харьковской области
ВСУ постоянно обстреливают освобожденную часть Харьковскую область, есть случаи ранения мирных жителей, заявил глава российской администрации региона Виталий... РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
харьковская область
в мире, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
Ганчев: ВСУ постоянно обстреливают освобожденную часть Харьковской области

Ганчев заявил о постоянных ударах ВСУ по освобожденной части Харьковской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. ВСУ постоянно обстреливают освобожденную часть Харьковскую область, есть случаи ранения мирных жителей, заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
"Находиться здесь постоянно сейчас небезопасно, потому что обстрелы постоянно со стороны украинских вооруженных формирований по всем практически населенным пунктам Харьковской области. У нас есть случаи и ранения, и уничтожения жилищ, и транспорта… Сегодня тоже наша цель просмотреть, лично убедиться, что до каждого дома, в каждом поселке доходит вся необходимая и гуманитарная помощь, и дрова, и уголь, и газ", - говорит Ганчев на видео, размещенном в Telegram-канале администрации Харьковской области.
Специальная военная операция на Украине
В мире
Харьковская область
Виталий Ганчев
Вооруженные силы Украины
 
 
