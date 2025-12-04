В ВСУ появились спецрасчеты БПЛА для уничтожения дезертиров

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Специальные расчеты БПЛА для уничтожения дезертиров появились в ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Назначены специальные расчеты БПЛА для уничтожения дезертиров", - сказал собеседник агентства.
В сентябре украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщил, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано за первые 8 месяцев 2025 года в ВСУ, с февраля 2022 года их было уже более 265 тысяч.
Бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко ранее заявлял о том, что каждые две минуты из ВСУ сбегает один военнослужащий, и в октябре на Украине был установлен новый рекорд по количеству дезертиров - зафиксировано более 21,5 тысяч случаев самовольного оставления части.
По данным украинских СМИ, с 2022 года на Украине заведено почти 290 тысяч уголовных дел по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части.
В марте депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях. В августе Скороход сообщала, что число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам.