Рейтинг@Mail.ru
ВСУ убивали мирное население, покидающее Красноармейск, рассказал боец - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:32 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/vsu-2059662369.html
ВСУ убивали мирное население, покидающее Красноармейск, рассказал боец
ВСУ убивали мирное население, покидающее Красноармейск, рассказал боец - РИА Новости, 04.12.2025
ВСУ убивали мирное население, покидающее Красноармейск, рассказал боец
ВСУ неоднократно убивали дронами-камикадзе мирное население, покидающее Красноармейск, рассказали журналистам военнослужащие группировки войск "Центр",... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T01:32:00+03:00
2025-12-04T01:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
зверево
покровск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
https://ria.ru/20251202/krasnoarmeysk-2059380607.html
https://ria.ru/20251202/krasnoarmeysk-2059076314.html
красноармейск
зверево
покровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красноармейск, зверево, покровск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Зверево, Покровск, Вооруженные силы Украины
ВСУ убивали мирное население, покидающее Красноармейск, рассказал боец

ВСУ убивали дронами мирное население, покидающее Красноармейск

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 4 дек – РИА Новости. ВСУ неоднократно убивали дронами-камикадзе мирное население, покидающее Красноармейск, рассказали журналистам военнослужащие группировки войск "Центр", освобождавшие этот город.
"По поводу военных преступлений - сами наблюдали, когда мирных сопровождали (наблюдали с БПЛА – ред.), они выходили по трассе через Зверево и по трассе на Шевченко напрямую, двигались, их сопровождали. А противник мирное население просто уничтожал дронами. То есть даже не одним, а на одного человека по пять, по шесть отправляли", - рассказал командир роты из 30-й мотострелковой бригады Дорошев Геннадий.
Освобожденный Красноармейск в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ВСУ превратили освобожденный Красноармейск в крепость, рассказал боец
2 декабря, 23:54
Его сослуживец, заместитель командира по политической работе, Горбунов Максим также стал свидетелем военного преступления.
"Сам наблюдал, что человек на велосипеде выезжал с Покровска. Молодой человек. При себе был рюкзак, на рюкзаке белый флаг, в руках белый флаг. И при подъезде уже в районе Шевченко, где-то километра полтора ему оставалось. Он остановился, услышал, что дрон подлетает к нему, камикадзе. Он остановился, сел на колени на асфальт. И его убили этим дроном", - рассказал военный.
В ноябре РИА Новости публиковало два видео подобных преступлений из-под Купянска. На одном дрон ВСУ убили на мирную жительницу, пытавшуюся выйти из города. На другом целенаправленно были убиты два мирных жителя Петропавловки. Один мужчина размахивал белым флагом, однако БПЛА влетел прямо в него. Второй обходил погибшего, но затем его постигла та же участь.
Освобожденный Красноармейск в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Жители Красноармейска очень сильно рады освобождению города, рассказал боец
2 декабря, 01:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскЗверевоПокровскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала