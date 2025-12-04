ВСУ убивали мирное население, покидающее Красноармейск, рассказал боец

ЛУГАНСК, 4 дек – РИА Новости. ВСУ неоднократно убивали дронами-камикадзе мирное население, покидающее Красноармейск, рассказали журналистам военнослужащие группировки войск "Центр", освобождавшие этот город.
"По поводу военных преступлений - сами наблюдали, когда мирных сопровождали (наблюдали с БПЛА – ред.), они выходили по трассе через Зверево и по трассе на Шевченко напрямую, двигались, их сопровождали. А противник мирное население просто уничтожал дронами. То есть даже не одним, а на одного человека по пять, по шесть отправляли", - рассказал командир роты из 30-й мотострелковой бригады Дорошев Геннадий.
Его сослуживец, заместитель командира по политической работе, Горбунов Максим также стал свидетелем военного преступления.
"Сам наблюдал, что человек на велосипеде выезжал с Покровска. Молодой человек. При себе был рюкзак, на рюкзаке белый флаг, в руках белый флаг. И при подъезде уже в районе Шевченко, где-то километра полтора ему оставалось. Он остановился, услышал, что дрон подлетает к нему, камикадзе. Он остановился, сел на колени на асфальт. И его убили этим дроном", - рассказал военный.
В ноябре РИА Новости публиковало два видео подобных преступлений из-под Купянска. На одном дрон ВСУ убили на мирную жительницу, пытавшуюся выйти из города. На другом целенаправленно были убиты два мирных жителя Петропавловки. Один мужчина размахивал белым флагом, однако БПЛА влетел прямо в него. Второй обходил погибшего, но затем его постигла та же участь.