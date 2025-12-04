Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожской области - РИА Новости, 04.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
00:38 04.12.2025
ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожской области
ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожской области
Электроэнергетическая инфраструктура Запорожской области повреждена при артиллерийском обстреле ВСУ, без света остались более двух тысяч абонентов, обстрел не... РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожской области

ВСУ ударили по энергоинфраструктуре Запорожской области

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Электроэнергетическая инфраструктура Запорожской области повреждена при артиллерийском обстреле ВСУ, без света остались более двух тысяч абонентов, обстрел не прекращается, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В результате артиллерийского обстрела со стороны противника повреждена электроэнергетическая инфраструктура области. В северо-западной части региона 2113 абонентов остались без электроснабжения. В настоящее время приступить к восстановительным работам невозможно, обстрел не прекращается", - написал он в Telegram-канале.
Балицкий подчеркнул, что силы и средства мобилизованы, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после стабилизации обстановки.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Воронежской области из-за атаки БПЛА пострадала женщина
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала