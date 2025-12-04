ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожской области

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Электроэнергетическая инфраструктура Запорожской области повреждена при артиллерийском обстреле ВСУ, без света остались более двух тысяч абонентов, обстрел не прекращается, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"В результате артиллерийского обстрела со стороны противника повреждена электроэнергетическая инфраструктура области. В северо-западной части региона 2113 абонентов остались без электроснабжения. В настоящее время приступить к восстановительным работам невозможно, обстрел не прекращается", - написал он в Telegram-канале.