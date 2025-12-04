https://ria.ru/20251204/vsu-2059658127.html
ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожской области
ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожской области - РИА Новости, 04.12.2025
ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожской области
Электроэнергетическая инфраструктура Запорожской области повреждена при артиллерийском обстреле ВСУ, без света остались более двух тысяч абонентов, обстрел не... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T00:38:00+03:00
2025-12-04T00:38:00+03:00
2025-12-04T00:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fcf4482634d8f49535584d31312ee578.jpg
https://ria.ru/20251204/bpla-2059657966.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_df9943bd114940f184b2349c0468522e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожской области
ВСУ ударили по энергоинфраструктуре Запорожской области