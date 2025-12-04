История встреч Владимира Путина и Нарендры Моди

Дипломатические отношения между Россией и Индией установлены 13 апреля 1947 года. Основополагающими двусторонними документами являются Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Индией от 28 января 1993 года и Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индией от 3 октября 2000 года.

Первая личная встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди состоялась 16 июля 2014 года "на полях" саммита БРИКС в Форталезе (Бразилия).

В Нью-Дели состоялась встреча Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По итогам переговоров было принято совместное заявление "Дружба - Дости: план по укреплению российско-индийского партнерства в течение следующего десятилетия". Кроме того, был подписан пакет межправительственных и межведомственных документов, в частности, о сотрудничестве в области энергетики, медицины, инвестиций, гуманитарной сфере.

Президент России и премьер-министр Индии также встретились с представителями российских и индийских деловых кругов. В рамках визита глава Российского государства принял участие в работе международной алмазной конференции. Состоялись также встречи Владимира Путина с президентом Индии Пранабом Мукерджи и председателем партии "Индийский национальный конгресс" Соней Ганди.

8-10 июля 2015 года премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые посетил Россию, где принял участие в саммите БРИКС и заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, проходивших в Уфе.

8 июля состоялась встреча президента России президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии, на которой обсуждались вопросы дальнейшего продвижения российско-индийского стратегического партнерства, а также укрепления инновационной и высокотехнологичной составляющей двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В этот же день состоялась встреча Владимира Путина и Нарендры Моди с представителями деловых кругов России и Индии. После переговоров с Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил московский "Экспоцентр", где проходил концерт "Друзья Индии в России". Глава правительства Индии выступил на встрече, в которой, в частности, приняли участие представители индийской диаспоры, проживающие в России.

24 июня 2016 года Владимир Путин и Нарендра Моди провели рабочую встречу "на полях" саммита ШОС в Ташкенте (Узбекистан).

15-16 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин посетил Индию с рабочим визитом, где принял участие в саммите БРИКС.

"На полях" саммита состоялись переговоры Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры приняли совместное заявление "Партнерство ради мира и стабильности на планете". По итогам консультаций также был подписан пакет документов о сотрудничестве в различных сферах. По окончании переговоров Путин и Моди в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии закладки третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Куданкулам".

31 мая 2017 года премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме и саммите "Россия – Индия".

1 июня "на полях" форума состоялась встреча главы Российского государства с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По итогам переговоров Путин и Моди приняли Санкт-Петербургскую декларацию "Взгляд в XXI век", в присутствии лидеров был подписан пакет документов о сотрудничестве. Путин и Моди также встретились с представителями деловых кругов России и Индии.

В этот же день Нарендра Моди посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил цветы к мемориалу Матери-Родины. 2 июня состоялся визит премьер-министра Индии в Государственный Эрмитаж и Институт восточных рукописей РАН.

4 сентября 2017 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели рабочую встречу "на полях" саммита БРИКС в Сямэне (Китай).

26 июля 2018 года Владимир Путин и Нарендра Моди провели встречу "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР).

4-5 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин посетил Индию с рабочим визитом.

В Нью-Дели состоялись переговоры главы Российского государства с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Обсуждались ключевые аспекты дальнейшего развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

По итогам переговоров президент России и премьер-министр Индии приняли совместное заявление "Россия – Индия: надежное партнерство в меняющемся мире".

Владимир Путин и Нарендра Моди также приняли участие в работе Российско-индийского делового форума, а также встретились с воспитанниками образовательного центра "Сириус" и одаренными детьми Индии. В завершение визита состоялась встреча главы Российского государства с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом.

1 декабря 2018 года на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе (Аргентина) Владимир Путин принял участие во встрече Россия - Индия - Китай с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.

13 июня 2019 года Владимир Путин и Нарендра Моди провели рабочую встречу "на полях" саммита ШОС в Бишкеке (Киргизия).

28 июня 2019 года "на полях" саммита G20 в Осаке (Япония) состоялась неформальная трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина.

Вместе с индийским лидером президент осмотрел также верфь судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень и выставку "Улица Дальнего Востока".

5 сентября Владимир Путин, Нарендра Моди, а также премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Монголии Халтмагийн Баттулга посетили международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет.

13 ноября 2019 года очередная рабочая встреча Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди прошла "на полях" саммита БРИКС в Бразилиа (Бразилия). Российский лидер отметил, что это была их четвертая встреча в 2019 году.

6 декабря 2021 года , после двухлетнего перерыва, состоялся визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Нью-Дели на российско-индийский саммит, где прошли его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

На повестке были вопросы развития двусторонних отношений и международная тематика, в частности, стратегическая стабильность, борьба с терроризмом, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Афганистане. Встрече впервые предшествовал формат "два плюс два" - переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств.

По итогам саммита было принято совместное заявление "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания".

16 сентября 2022 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились "на полях" саммита ШОС в Самарканде (Узбекистан).

8-9 июля 2024 года премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Россию с официальным визитом впервые за пять лет.

8 июля Владимир Путин встретился с Нарендрой Моди в неформальной обстановке в подмосковной резиденции в Ново-Огареве.

9 июля в Большом Кремлевском дворце прошли переговоры Владимира Путина с премьер-министром Индии. Обсуждались перспективы дальнейшего развития российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

В рамках официального визита Нарендры Моди в Россию состоялась церемония вручения премьер-министру Индии ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

По итогам визита было принято совместное заявление лидеров Российской Федерации и Республики Индии о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года, совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия – Индия: прочное и расширяющееся партнерство", подписан ряд двусторонних документов. 9 июля Владимир Путин и Нарендра Моди посетили выставочный павильон "Атом" на ВДНХ.