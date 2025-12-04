Рейтинг@Mail.ru
История встреч Владимира Путина и Нарендры Моди - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/vstrechi-2059747150.html
История встреч Владимира Путина и Нарендры Моди
История встреч Владимира Путина и Нарендры Моди - РИА Новости, 04.12.2025
История встреч Владимира Путина и Нарендры Моди
Дипломатические отношения между Россией и Индией установлены 13 апреля 1947 года. Основополагающими двусторонними документами являются Договор о дружбе и... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T12:52:00+03:00
2025-12-04T12:52:00+03:00
справки
в мире
индия
россия
китай
нарендра моди
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958426336_0:38:3060:1759_1920x0_80_0_0_f58acab61e073e76348786d1fa884ebd.jpg
индия
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958426336_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a51b880af139bcc6516a4a639973f2dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, в мире, индия, россия, китай, нарендра моди, владимир путин, си цзиньпин, большая двадцатка, шос, брикс
Справки, В мире, Индия, Россия, Китай, Нарендра Моди, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Большая двадцатка, ШОС, БРИКС

История встреч Владимира Путина и Нарендры Моди

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Дипломатические отношения между Россией и Индией установлены 13 апреля 1947 года. Основополагающими двусторонними документами являются Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Индией от 28 января 1993 года и Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индией от 3 октября 2000 года.
Первая личная встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди состоялась 16 июля 2014 года "на полях" саммита БРИКС в Форталезе (Бразилия).
10-11 декабря 2014 года президент России Владимир Путин посетил Индию с официальным визитом.
В Нью-Дели состоялась встреча Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По итогам переговоров было принято совместное заявление "Дружба - Дости: план по укреплению российско-индийского партнерства в течение следующего десятилетия". Кроме того, был подписан пакет межправительственных и межведомственных документов, в частности, о сотрудничестве в области энергетики, медицины, инвестиций, гуманитарной сфере.
Президент России и премьер-министр Индии также встретились с представителями российских и индийских деловых кругов. В рамках визита глава Российского государства принял участие в работе международной алмазной конференции. Состоялись также встречи Владимира Путина с президентом Индии Пранабом Мукерджи и председателем партии "Индийский национальный конгресс" Соней Ганди.
8-10 июля 2015 года премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые посетил Россию, где принял участие в саммите БРИКС и заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, проходивших в Уфе.
8 июля состоялась встреча президента России президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии, на которой обсуждались вопросы дальнейшего продвижения российско-индийского стратегического партнерства, а также укрепления инновационной и высокотехнологичной составляющей двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
23 декабря 2015 года глава правительства Индии прибыл в Москву с двухдневным официальным визитом. В этот же день президент России Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Индии Нарендру Моди. Встреча состоялась в формате ужина без участия журналистов. 24 декабря состоялись переговоры двух лидеров, на которых обсуждались меры по созданию максимально благоприятных условий для дальнейшего углубления деловых связей. По итогам переговоров Владимир Путин и Нарендра Моди приняли Совместное российско-индийское заявление "Через доверительные отношения – к новым горизонтам сотрудничества". Был также подписан пакет документов о сотрудничестве в различных областях.
В этот же день состоялась встреча Владимира Путина и Нарендры Моди с представителями деловых кругов России и Индии. После переговоров с Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил московский "Экспоцентр", где проходил концерт "Друзья Индии в России". Глава правительства Индии выступил на встрече, в которой, в частности, приняли участие представители индийской диаспоры, проживающие в России.
24 июня 2016 года Владимир Путин и Нарендра Моди провели рабочую встречу "на полях" саммита ШОС в Ташкенте (Узбекистан).
15-16 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин посетил Индию с рабочим визитом, где принял участие в саммите БРИКС.
"На полях" саммита состоялись переговоры Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры приняли совместное заявление "Партнерство ради мира и стабильности на планете". По итогам консультаций также был подписан пакет документов о сотрудничестве в различных сферах. По окончании переговоров Путин и Моди в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии закладки третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Куданкулам".
31 мая 2017 года премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме и саммите "Россия – Индия".
1 июня "на полях" форума состоялась встреча главы Российского государства с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По итогам переговоров Путин и Моди приняли Санкт-Петербургскую декларацию "Взгляд в XXI век", в присутствии лидеров был подписан пакет документов о сотрудничестве. Путин и Моди также встретились с представителями деловых кругов России и Индии.
В этот же день Нарендра Моди посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил цветы к мемориалу Матери-Родины. 2 июня состоялся визит премьер-министра Индии в Государственный Эрмитаж и Институт восточных рукописей РАН.
4 сентября 2017 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели рабочую встречу "на полях" саммита БРИКС в Сямэне (Китай).
21 мая 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Россию (город Сочи) с рабочим визитом. В ходе встречи на высшем уровне обсуждались вопросы развития российско-индийского партнерства, актуальные международные и региональные темы. В этот же день Владимир Путин и Нарендра Моди посетили образовательный центр "Сириус" и культурно-этнографический центр "Моя Россия" в Красной Поляне.
26 июля 2018 года Владимир Путин и Нарендра Моди провели встречу "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР).
4-5 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин посетил Индию с рабочим визитом.
В Нью-Дели состоялись переговоры главы Российского государства с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Обсуждались ключевые аспекты дальнейшего развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.
По итогам переговоров президент России и премьер-министр Индии приняли совместное заявление "Россия – Индия: надежное партнерство в меняющемся мире".
Владимир Путин и Нарендра Моди также приняли участие в работе Российско-индийского делового форума, а также встретились с воспитанниками образовательного центра "Сириус" и одаренными детьми Индии. В завершение визита состоялась встреча главы Российского государства с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом.
1 декабря 2018 года на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе (Аргентина) Владимир Путин принял участие во встрече Россия - Индия - Китай с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.
13 июня 2019 года Владимир Путин и Нарендра Моди провели рабочую встречу "на полях" саммита ШОС в Бишкеке (Киргизия).
28 июня 2019 года "на полях" саммита G20 в Осаке (Япония) состоялась неформальная трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина.
4-5 сентября 2019 года премьер-министр Индии Нарендра Моди находился с официальным визитом в России, где участвовал в работе Восточного экономического форума. 4 сентября "на полях" форума состоялись российско-индийские переговоры, по итогам которых Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли совместное заявление "Через доверие и партнерство – к новым вершинам сотрудничества".
Вместе с индийским лидером президент осмотрел также верфь судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень и выставку "Улица Дальнего Востока".
5 сентября Владимир Путин, Нарендра Моди, а также премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Монголии Халтмагийн Баттулга посетили международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет.
13 ноября 2019 года очередная рабочая встреча Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди прошла "на полях" саммита БРИКС в Бразилиа (Бразилия). Российский лидер отметил, что это была их четвертая встреча в 2019 году.
6 декабря 2021 года, после двухлетнего перерыва, состоялся визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Нью-Дели на российско-индийский саммит, где прошли его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
На повестке были вопросы развития двусторонних отношений и международная тематика, в частности, стратегическая стабильность, борьба с терроризмом, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Афганистане. Встрече впервые предшествовал формат "два плюс два" - переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств.
По итогам саммита было принято совместное заявление "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания".
16 сентября 2022 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились "на полях" саммита ШОС в Самарканде (Узбекистан).
8-9 июля 2024 года премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Россию с официальным визитом впервые за пять лет.
8 июля Владимир Путин встретился с Нарендрой Моди в неформальной обстановке в подмосковной резиденции в Ново-Огареве.
9 июля в Большом Кремлевском дворце прошли переговоры Владимира Путина с премьер-министром Индии. Обсуждались перспективы дальнейшего развития российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
В рамках официального визита Нарендры Моди в Россию состоялась церемония вручения премьер-министру Индии ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
По итогам визита было принято совместное заявление лидеров Российской Федерации и Республики Индии о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года, совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия – Индия: прочное и расширяющееся партнерство", подписан ряд двусторонних документов. 9 июля Владимир Путин и Нарендра Моди посетили выставочный павильон "Атом" на ВДНХ.
22-23 октября 2024 года премьер-министр Индии находился в Казани для участия в работе XVI саммита БРИКС. 22 октября "на полях" саммита состоялась встреча Владимира Путина с Нарендрой Моди.
1 сентября 2025 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились на полях саммита ШОС в Тяньцзине (Китай). Переговоры прошли в резиденции главы российского государства в отеле Ritz Carlton. На встречу политики приехали вместе в автомобиле Aurus, где они около часа общались тет-а-тет. Как заявил Владимир Путин, они обсуждали его визит на Аляску (15 августа 2025 года, США).
 
СправкиВ миреИндияРоссияКитайНарендра МодиВладимир ПутинСи ЦзиньпинБольшая двадцаткаШОСБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала